Общество

Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до 2025 года

Общество 27.12.2024 19:04
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27.12.2024 19:04


До 31 января 2025 года продлено установленное в апреле текущего года ограничение движения грузовых транспортных средств через Волжскую ГЭС. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, до обозначенного срока грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском.  

Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся. Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС, пояснили в облкомтрансе.

Фото V102.RU

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