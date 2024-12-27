Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до 2025 года

До 31 января 2025 года продлено установленное в апреле текущего года ограничение движения грузовых транспортных средств через Волжскую ГЭС. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, до обозначенного срока грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском.

Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся. Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС, пояснили в облкомтрансе.