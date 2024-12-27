



В поселке Калинин Среднеахтубинского района Волгоградской области пожар уничтожил дом многодетной семьи. Как рассказала V102.RU мать троих детей Валерия, в обед 21 декабря в коридоре вспыхнул электрощиток. В результате семья осталась без вещей и бытовой техники, но главное – без крыши над головой.





– Примерно в обед я уложила своего младшего ребенка спать. Не прошло и часа, как в коридоре начал гореть щиток. Дома находилась только я и двое моих детей – муж в этот момент был на работе, а средненькая дочь в городе, – вспоминает многодетная мать. – Поскольку выход был перекрыт пламенем, мне пришлось выносить детей через окно. После я успела забежать еще раз, чтобы захватить все наши документы. В третий раз попыталась спасти хоть еще какие-то вещи, но мне уже не удалось зайти из-за сильного возгорания.

По словам волгоградки, пожарные довольно оперативно приехали на вызов и потушили возгорание. Однако, за 15 минут в обложенном кирпичом деревянном доме сгорело практически все дотла.





– К сожалению, дом площадью 60 квадратных метров сгорел практически полностью. Одна спальня осталась, да и то вся закопченная. К счастью, уцелела некоторая мебель. Но по факту я с супругом и наши трое детей, которым два, шесть и двенадцать лет, остались без крыши над головой и без одежды. Что делать нам дальше, мы не знаем, – признается Валерия.

Сейчас погорельцам приходится ютиться в небольшой двухкомнатной бытовке с печкой, которая находится на том же участке, что и сгоревший дом. С одеждой семье помогли неравнодушные соседи, которым своими силами удалось одеть все семейство на первое время. Однако, с детьми в небольшом помещении без отопления и водоснабжения проживать не представляется возможным.

Семья будет благодарна, если кто-то из жителей Волгоградской области сможет передать строительные материалы или помочь в их покупке, чтобы восстановить дом.

Связаться с Валерией можно по телефону - 8 937 543 38 39.

Фото и видео: читатели V102.RU