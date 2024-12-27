



29 декабря в Волгоградской области начнёт действовать 11-дневный запрет на использование пиротехники. Как сообщает ИА «Высота 102», гражданам, которые всё же попытаются запустить фейерверки, согласно Административного кодекса региона, грозят крупные штрафы.

- Временный порядок введён постановлением губернатора Андрея Бочарова. С нарушителями в течение всех праздников будут работать административные комиссии при муниципалитетах. Гражданам грозит ответственность, предусмотренная ст. 13.28 регионального КоАП, - пояснили журналистам ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Напомним, статья 13.29 была введена в Кодекс об административных правонарушениях Волгоградской области совсем недавно, 19 ноября 2024 года. Она связана с действием на территории ряда регионов на юге России, к числу которых относится и Волгоградская область, особого режима готовности для противодействия разного рода ЧП.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правовых актов, подписанных губернатором на основании ранее принятого решения регионального оперштаба.

Таким образом, для лиц, саботирующих запрет на использование пиротехники, установлены штрафы: для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц от 20 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, КоАПом предусмотрен отягчающий фактор – повторное нарушение правил, установленных губернатором. В таком случае нарушителям грозят ещё более суровые штрафы: для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц от 20 до 50 тыс. рублей; для юрлиц от 50 до 100 тыс. рублей.

Отметим, что введённый Андреем Бочаровым запрет будет действовать с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года, однако он затрагивает лишь использование пиротехники. Продавать и приобретать такого рода продукцию жители по-прежнему могут свободно. Примечательно, что запрет не касается таких безобидных пиротехнических изделий как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.