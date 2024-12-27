Общество

В Волгограде сквер у ЗАГСа на пр. Университетском обновят за 71 млн рублей

Общество 27.12.2024 20:35
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27.12.2024 20:35


В Волгограде городские власти продолжают контрактовать работы по обновлению парков и скверов, победивших в недавнем конкурсе на приоритетное благоустройство в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске подрядчика для долгожданной реконструкции сквера у ЗАГСа Советского района.

Согласно проекту работ, специалистам предстоит привести в порядок 300-метровый участок вдоль Университетского проспекта, в границах ул. Карагандинской и ул. Панфиловской. В него входит не только «старая» территория сквера, но и новое пространство. Согласно схеме, зона отдыха прирастёт двумя заброшенными пустырями.

Компании, победившей в аукционе, предстоит в основной части сквера обустроить новые вымощенные тротуарной плиткой дорожки, проложить поливочный водопровод, установить современные уличные светильники, высадить новые деревья и кустарники, а также уложить рулонный газон.

Что касается существующих зелёных насаждений, то в планах властей произвести формирующую обрезку 21 дерева, а ещё 116 деревьев подлежат корчеванию.

По периметру сквера будет частично установлено оцинкованное ограждение. Вдоль тротуаров запланирована установка 22 скамеек и урн.

Напротив входа в ЗАГС будет благоустроена полукруглая площадь, в центре которой запланирована установка арт-объекта в виде сердца и кольца.


На пустыре между ЗАГСом и Купоросной балкой строителям предстоит обустроить новое парковочное пространство.

Значительную часть пустующей территории бывшего «Петровского рынка» замостят тротуарной плиткой. Здесь же в центральной части должна быть обустроена зелёная зона. В центральной части последней должны быть полукругом установлены новомодные перголы.

Одновременно властями запланирован демонтаж нескольких чудом уцелевших во время сноса рынка нестационарных объектов. Так, согласно опубликованной схеме, исчезнуть отсюда должны павильоны по адресам Университетский проспект №№62/1, 62Г, 62Д. В них сейчас располагаются цветочные и продовольственные магазины, а также точки быстрого питания.

На благоустройство этой территории из бюджета выделен 71 млн рублей. Исполнителя контракта власти рассчитывают отобрать по итогу открытого аукциона в середине января 2025 года. Формально заказчиком работ выступает МБУ «ЖКХ Советского района». Обновление сквера должно завершиться к 1 сентября 2025 года.

Навести порядок на территории сквера у ЗАГСА на Университетском проспекте городские власти регулярно обещают на протяжении вот уже шести лет. В 2019 году в Волгограде с учётом ранее проведённых голосований была сформирована очерёдность обновления 20 парков и скверов на территории региональной столицы. Все они должны были быть благоустроены до 2022 года. Согласно утверждённому графику, сквер у ЗАГСа в Советском районе находился на 13 позиции. Однако в обозначенный срок работы так и не были выполнены.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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