Компания AZAL приостановила полёты в Волгоград из-за рисков безопасности





27 декабря стало известно о решении авиаперевозчика AZAL приостановить полёты в Волгоград и ещё шесть городов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Интерфакс», в их числе Сочи, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Такое решение принято на фоне крушения самолёта Embraer 190, следующего из Баку в Грозный.

- Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов, - приводят слова представителя компании AZAL журналисты.

При этом перевозчик намерен пока сохранить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Астраханью, Екатеринбургом и Новосибирском.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», 25 декабря у самолёта Embraer 190 при попытке сесть в аэропорту Грозного отказали системы навигации и управления. Посадка совпала с налётом на город украинских дронов. Экипаж попытался увести самолёт на запасные аэродромы. В итоге произвёл ещё несколько попыток посадить судно в казахстанском городе Актау, однако вскоре произошло крушение. В авиакатастрофе погибли 38 человек, ещё 25 пассажиров чудом спаслись.

Фото из архива ИА «Высота 102»