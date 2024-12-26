Общество

Бочаров: обломки беспилотника упали на промпредприятие в Котовском районе

Общество 26.12.2024 08:05
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26.12.2024 08:05


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после сбития беспилотников. 
- Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет, - заявил глава региона. 
Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы.
Напомним, как сообщало V102.RU, ночью 26 декабря  дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ,  три БпЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области.

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