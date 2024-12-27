Волгоград парализовали пробки в 9 баллов

Движение на центральных улицах Волгограда парализовали 9-балльные пробке из-за серии ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки», преимущественно машины стоят в ожидании проезда на дорогах Ворошиловского и Центрального районов.





Из-за ДТП затруднено движение на мосту через Волгу, на проспекте имени Ленина, на Астраханском мосту, на улице Коммунистической, на улице Пражской и на Второй Продольной в районе Мамаева кургана.

Всего сервис на данный час показывает 7 ДТП.

Скриншот «Яндекс.Пробки»