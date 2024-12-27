Ужасающее состояние дороги Елань-Терновое в Волгоградской области сняли местные жители на видео. Как рассказали читатели V102.RU, накануне, 26 декабря, на разбитой проезжей части в очередной раз застрял КАМАЗ. В итоге машинам пришлось долгое время стоять в заторе, пока грузовик не освободил путь.
По словам местных жителей, дорога между двумя населенными пунктами разбита в хлам. Огромные ямы в декабре залило водой, а затем они покрылись льдом. Проехать между ледяными торосами получается далеко не у всех.
Жители Тернового, которые ездят на работу в Елань, каждый раз преодолевают расстояние в 9 километров как в последний раз.- Машины ломаются, бьются. В декабре тут уже несколько грузовиков перевернулись и съехали с дороги. Да ладно, машины. Доехать живым – уже хорошо, - констатируют люди.
Местные уже несколько лет просят ремонта опасной трассы, от которой, как они грустно шутят, осталось лишь одно направление. Однако пока в ответ только слышат обещания.
Видео читателей V102.RU