Сотрудники «Красного Октября» поддержали новогоднюю благотворительную акцию

По сложившейся традиции в преддверии Нового года заводчане поучаствовали в благотворительной акции по сбору подарков. Сотрудники предприятия подготовили 34 поздравительных набора для учащихся Нижнечирской школы-интерната.

«Красный Октябрь» не первый год откликается на инициативу общественной организации «Право на жизнь» — заводчане традиционно исполняют новогодние желания воспитанников одного из детских учреждений региона.

В этом году сотрудники предприятия поздравили учащихся 8-10 классов Нижнечирской школы-интерната. Заводчане собрали ребятам именно те подарки, о которых они писали в письмах Деду Морозу. Представители «Красного Октября» также посетили новогодний праздник в школе, организованный для воспитанников. Кульминацией мероприятия стало вручение заветных подарков из рук любимых сказочных героев.

Благотворительность — одно из основных направлений социальной политики предприятия. Так, на протяжении двадцати лет металлургический завод оказывает шефскую помощь Золотаревской средней школе. К Новому году «Красный Октябрь» подготовил 176 подарков для ее воспитанников. Также при поддержке завода в школу приобрели искусственную новогоднюю ель, телевизор и мягкую мебель.

Дети сотрудников «Красного Октября» тоже не остаются без внимания в преддверии новогодних праздников. В этом году предприятие закупило для поздравления ребят более 1700 подарков с конфетами, мягкой игрушкой и энциклопедией и 1400 билетов на детские представления в «Царицынскую оперу».

Фото: «Красный Октябрь»

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