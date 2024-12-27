Жители Волгоградской области смогут увидеть «паровозик» Илона Маска





Над Волгоградской областью 29 декабря пролетят 20 интернет-спутников Starlink Илона Макса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Starwalk.space, жители региона смогут увидеть очередной «паровозик» ночью в 01:35.

Всего на орбиту отправятся 20 таких спутников. По счету это уже 218-я партия таких устройств, которая отправляется компанией миллиардера Илона Маска. Общее число спутников по всей планете составляет около 7 575 объектов.

Спутники пролетят над небом шеренгой, образовывая в небе светящуюся линию, поэтому их можно разглядеть невооруженным глазом.

Фото: Волгоград №1 / t.me