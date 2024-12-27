В Волгограде саперы обезвредили 100-килограммовую авиабомбу





В Дзержинском районе Волгограда обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, передает V102.RU со ссылкой на региональный главк МЧС.

– 26 декабря при проведении земляных работ была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-100. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС обезвредил ее с соблюдением всех мер предосторожности, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Напомним, 18 декабря стало известно об опасных находках в Волгоградской области и на Кубани. Среди них советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50.

Фото: архив V102.RU