



Правительство разрабатывает план создания в регионах сети протезно-ортопедических реабилитационных центров. Как сообщает V102.RU, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с участниками СВО. Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

Во время встречи с главой государства участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию, пожаловались, что при замене протезов им приходится ехать в Москву. Поэтому, как поясняется в документе, создание центров в других регионах страны позволит обеспечить доступность протезно-ортопедической помощи инвалидов. Путин поручил кабмину сформировать план мероприятий по реализации этой программы с учетом возрастающей потребности в такой помощи в нынешних условиях проведения специальной военной операции.

Ответственной за разработку программы подготовки и обучения кадров для протезно-ортопедической отрасли и плана мероприятий по реализации этой программы стала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Доложить о результатах разработки ей предстоит до 1 марта 2025 года.