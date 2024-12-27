Общество

«Идем дальше»: Андрей Бочаров оценил 6-летний тандем облдумы и обладмина

Общество 27.12.2024 16:14
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27.12.2024 16:14


Сегодня, 27 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на рабочей встрече с депутатами подвел итоги совместной работы исполнительной и законодательной власти региона, передает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию.

Напомним, что в текущем году в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов регпарламента. Андрей Бочаров, который был избран на новый срок, подытожил совместный 6-летний труд по реализации национальных проектов в регионе. 

По словам Андрея Бочарова, новый состав депутатского корпуса приступил к работе без раскачки. Особенно насыщенным стал декабрь, так как парламентариям пришлось верстать главный финансовый документ региона — бюджет Волгоградской области, а также помогать доводить до конца проекты, намеченные на 2024 год.


- Задачи, стоящие перед Волгоградской областью в 2024 году, в целом выполнены. Принятый вами бюджет является сбалансированным, социально выраженным, нацеленным на развитие, совершенствование инфраструктуры, поддержку решений Президента Российской Федерации, выполнение задач специальной военной операции, поддержку участников СВО и членов их семей, — подчеркнул глава области. — Кроме того, рассчитываю, что принятое решение по представлению депутатскому корпусу органами исполнительной власти Волгоградской области результатов работы в предыдущий период, информирование о задачах по решению проблемных вопросов и планах развития региона на ближайшее десятилетие позволило вам более детально погрузиться как в текущую повестку, так и в вопросы стратегического развития.

Губернатор подробно остановился на анализе текущей ситуации и задачах на будущее.

- Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Наблюдается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт приблизится к 1,4 трлн рублей с ростом порядка 2% к экономически достаточно успешному 2023 году, 14% к 2022 году и с двукратным ростом к 2014 году. Почивать на лаврах исходя из этих результатов мы не будем, хотя проведен по-настоящему огромный объем работ. Но для нас с вами он является отправной точкой для следующего этапа развития. Идем дальше и движемся только вперед, - указал губернатор.


По словам Бочарова, доходы консолидированного бюджета Волгоградской области за 11 месяцев текущего года составили 188,5 млрд рублей - почти на 5% или на 8,8 млрд руб. больше аналогичного уровня прошлого года. Рост в основном обеспечен за счет налоговых доходов, которых уже поступило 138,8 млрд рублей — на 6,6% или на 8,6 млрд руб. больше, чем за 11 мес. 2023 года. 

Индекс промпроизводства по итогам текущего года ожидается в размере 102,5%. Стабильность результатов сохраняют сектора, обеспечивающие производство электроэнергии, газа и пара, а также водоснабжение и водоотведение. Позитивную динамику демонстрирует сырьевой сектор.

- Демонстрируя сбалансированное развитие, именно промышленность была и остается основным источником доходов регионального бюджета. Также в этой отрасли уже сегодня, благодаря активной реализации целого ряда масштабных прорывных, важных для всей нашей страны инвестиционных проектов, закладываются основные источники будущего долгосрочного роста и развития региона, благосостояния жителей. Речь идет об уже стартовавших проектах по созданию Всероссийского Центра нержавеющих и спецсталей, расширению мощностей введенного в строй в этом году Котельниковского горно-обогатительного комбината, а также о целом ряде проектов, которые только создаются и при этом уже сегодня относятся к проектам обеспечения технологического лидерства всей нашей страны, — проинформировал глава региона.


В своем выступлении Андрей Бочаров отметил и успехи регионального АПК, который выполняет задачи по обеспечению продовольственной безопасности несмотря на сложные погодные условия. 

Прорывные результаты, как прозвучало, показала в 2024 году и дорожно-транспортная отрасль региона. Введены в строй сразу два стратегических объекта федерального значения в составе международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг» - первые участки обхода Волгограда и Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Отметил глава региона и строительство четырех путепроводов через железнодорожные пути, старт работ по обходу Нового Рогачика, а также целый ряд масштабных проектов РЖД.

- В текущем году в Волгоградской области планируется ввод в строй более 1 млн квадратных метров жилья. Это результат, к которому мы шли, реализуя целый ряд системных мер поддержки добросовестных застройщиков и стимулирования покупательного спроса. И далее продолжим работу в этом направлении, уделяя основное внимание задачам комплексного развития территорий, — озвучил данные Андрей Бочаров.

Также 2024-ый стал для региона годом активного развития сферы услуг: отмечен рост розничной торговли (+8,6%), общественного питания (+5,3%), услуг для бизнеса и населения (+2,3%). Есть успехи и других отраслях и сферах.

Андрей Бочаров подчеркнул, что в 2024 году завершается 6-летний цикл реализации нацпроектов — общий объем бюджетных ассигнований за этот период составил 209 млрд рублей. В результате в Волгоградской области уже сдано более 1000 объектов. С января 2025 года регион продолжит работу по 44-м федеральным проектам, входящим в структуру 12-ти новых национальных проектов.

- Все эти и другие положительные результаты, обеспеченные в 2024 году, во многом стали возможными благодаря нашему системному конструктивному взаимодействию и надежной законодательной поддержке со стороны депутатов 6-го и 7-го созывов Волгоградской областной Думы, в том числе обеспеченной Думой преемственности проводимой работы. Благодаря поддержке жителей в реализации задач и проектов развития и, конечно, поддержке Президента нашей страны, — подчеркнул Андрей Бочаров, особо поблагодарив депутатов за помощь бойцам СВО, внимание и заботу об их семьях, о ветеранах боевых действий, за участие в работе по восстановлению мирной жизни. 


Также губернатор акцентировал внимание на важности совместной работы по решению демографических задач, реализации молодежной политики на территории Волгоградской области.

Новый 2025 год ознаменован предстоящим 80-летием Великой Победы. На встрече прозвучало, что Волгоградская область станет одним из центров торжеств. Регион уже включился в эту работу во взаимодействии с федеральным оргкомитетом, общественными, ветеранскими и молодежными организациями. Помимо этого, параллельно ведется работа по реализации комплексной программы перспективного развития Волгоградской области, муниципальных образований на период до 2034 года включительно.

- Определены масштабные задачи регионального социально-экономического развития, определены отраслевые приоритеты и целевые показатели, сформирован перечень из 109 проектов развития Волгоградской области общим объемом финансирования порядка 2 трлн руб. (который сейчас активно дополняется). В 2024 году, несмотря на все объективные сложности, прежде всего на внешнем, международном контуре, мы вышли на плановую, последовательную, уверенную реализацию намеченных задач. И в 2025 году должны сохранить уже набранные темпы, — подчеркнул глава региона, добавив, что для этого в бюджете сохранен устойчивый баланс между социальной направленностью и решением задач развития. — Уверен, что мы сможем реализовать все намеченные задачи.

В завершение встречи Андрей Бочаров поздравил депутатский корпус и всех жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством.

Фото: Волгоградской облдумы

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