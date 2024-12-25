В Волгограде трамваи №2 запустили до «Детского центра»

Общество 25.12.2024 08:11
0
25.12.2024 08:11
Сегодня, 25 декабря, возобновилось движение трамваев №2 до остановки «Детский центр». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградцев, поделившихся этой хорошей новостью.
В настоящее время по улице Краснознаменская проходят пока два маршрута - №2 и №10. При этом в городском центре управления пассажирскими перевозками обнадежили, что после обеда на данном участке запустят движение и других трамваев, в частности, №4.
Напомним, ранее трамвай №2 в Волгограде курсировал по усеченному маршруту из-за реконструкции путей.
Фото V102.RU
«Пусть каждый питомец найдет хозяина»: директор МБУ «Северное» подвел итоги работы приюта для бездомных животных25.12.2024 11:41
Общество 25.12.2024 11:41
Черный-пречерный переход на севере Волгограда власти пообещали осветить25.12.2024 11:18
Общество 25.12.2024 11:18
Андрей Бочаров оценил новую улицу Краснознаменскую25.12.2024 11:04
Общество 25.12.2024 11:04
В Волгограде проверяют работу сирен воздушной тревоги25.12.2024 10:29
Общество 25.12.2024 10:29
Масштабный рейд по аресту автомобилей должников прошел в Волгограде25.12.2024 10:24
Общество 25.12.2024 10:24
В Волгограде на капремонт закрытого роддома №1 выделили ещё 141 млн рублей25.12.2024 09:53
Общество 25.12.2024 09:53
Родину-мать в Волгограде протестируют на устойчивость за 8 млн рублей25.12.2024 06:23
Общество 25.12.2024 06:23
Пункт досмотра заработает 1 января на платформе «Бакинская»24.12.2024 21:27
Общество 24.12.2024 21:27
Поликлиники Волгоградской области продолжат прием пациентов в новогодние праздники24.12.2024 20:53
Общество 24.12.2024 20:53
«Бредем наощупь и с фонарями»: подземный переход на севере Волгограда погрузился в кромешную тьму24.12.2024 20:23
Общество 24.12.2024 20:23
Порция милоты и антистресса: в ЦПКиО открылся парк с альпаками, ламами и козами24.12.2024 19:20
Общество 24.12.2024 19:20
Детфонд подготовил 2000 новогодних подарков для волгоградских детей24.12.2024 17:45
Общество 24.12.2024 17:45
В Волгограде восстановили почти 2,5 квадратных километра асфальта24.12.2024 17:10
Общество 24.12.2024 17:10
Бочаров озадачил обновленную команду транспортным развитием Красноармейского района Волгограда24.12.2024 16:30
Общество 24.12.2024 16:30
В Волгограде прошел круглый стол о перспективах программы военной ипотеки24.12.2024 14:07
Общество 24.12.2024 14:07