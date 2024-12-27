Волгоградские налоговики исполнили новогодние желания детей из ЛНР

В преддверии Нового года сотрудники УФНС России по Волгоградской области приехали с подарками в Краснодонский учебно-воспитательный комплекс «Забота», расположенный в Луганской Народной Республике.





Как сообщили V102.RU в ведомстве, воспитанники этого подшефного комплекса в письмах поделились своими сокровенными желаниями с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сотрудники налоговых органов Волгоградской области с удовольствием помогли осуществить детские мечты.

- Дед Мороз и его верная спутница Снегурочка с радостью исполнили заветные желания ребят. В этом им оказал неоценимую поддержку дружный коллектив налоговых органов Волгоградской области, - рассказали в УФНС региона.

Детям показали красочное новогоднее представление с яркими впечатлениями и радостными эмоциями, а также подарками. Завершился праздник красочным бумажным шоу. Мальчики и девочки с восторгом и улыбками ловили бумажные разноцветные снежинки, которые падали на них с высоты.

Фото и видео: УФНС России по Волгоградской области