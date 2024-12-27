Новые тарифы на тепло и воду приняли в Волгоградской области





Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение приняты для муниципалитетов Волгоградской области. Они начнут действовать с 1 июля 2025 года, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. В обладмине подчеркнули, что новые расценки не превысят допустимые индексы роста платы граждан за коммунальные ресурсы, установленные для региона на федеральном уровне. Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение приняты для муниципалитетов Волгоградской области. Они начнут действовать с 1 июля 2025 года, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. В обладмине подчеркнули, что новые расценки не превысят допустимые индексы роста платы граждан за коммунальные ресурсы, установленные для региона на федеральном уровне.

В администрации подчеркнули, что в регионе коммунальные тарифы не превысили предельный индекс, определенный правительством РФ. Часть расходов на коммунальные услуги возьмет на себя регион, это позволит сохранить для граждан льготные, пониженные тарифы.Итак, как изменятся тарифы на тепло и воду с 1 июля 2025 года? Льготный тариф для населения на питьевую воду увеличится на 12,3% - до 35,42 руб./м3 (+3 руб. 89 коп), на водоотведение — на 12,3%. Повышение составит 2 рубля 49 копеек (до 22,87 руб./м3). Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду изменятся на 12,6 %.Еще одно новшество ждет жителей многоквартирных домов с открытой системой теплоснабжения. Это касается, прежде всего, жителей Волжского, Светлого Яра, заканальной части Волгограда. С 1 января 2025 года они перейдут на двухкомпонентную систему платы за горячую воду. Это значит, что в платежках потребители увидят информацию в новом формате: если раньше горячее водоснабжение было представлено в квитанциях одной строкой, то теперь будет двумя — теплоносителем и тепловой энергией на его подогрев. Это не приведет к повышению стоимости услуг для этой категории жителей региона, подчеркнули в администрации региона.Справка. В Волгоградской области сохранены меры социальной поддержки по оплате ЖКУ для федеральных и региональных категорий льготников. Кроме того, жители имеют право на субсидии, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 22% совокупного дохода семьи.