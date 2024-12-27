Новые тарифы на тепло и воду приняли в Волгоградской области

Итак, как изменятся тарифы на тепло и воду с 1 июля 2025 года? Льготный тариф для населения на питьевую воду увеличится на 12,3% - до 35,42 руб./м3 (+3 руб. 89 коп), на водоотведение — на 12,3%. Повышение составит 2 рубля 49 копеек (до 22,87 руб./м3). Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду изменятся на 12,6 %.
Еще одно новшество ждет жителей многоквартирных домов с открытой системой теплоснабжения. Это касается, прежде всего, жителей Волжского, Светлого Яра, заканальной части Волгограда. С 1 января 2025 года они перейдут на двухкомпонентную систему платы за горячую воду. Это значит, что в платежках потребители увидят информацию в новом формате: если раньше горячее водоснабжение было представлено в квитанциях одной строкой, то теперь будет двумя — теплоносителем и тепловой энергией на его подогрев. Это не приведет к повышению стоимости услуг для этой категории жителей региона, подчеркнули в администрации региона.
Справка. В Волгоградской области сохранены меры социальной поддержки по оплате ЖКУ для федеральных и региональных категорий льготников. Кроме того, жители имеют право на субсидии, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 22% совокупного дохода семьи.