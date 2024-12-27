Общество

Волжские депутаты присвоили театру имя Вячеслава Гришечкина

Общество 27.12.2024 14:17
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27.12.2024 14:17


Молодежный театр в Волжском – ВДТ – теперь будет носить имя российского актера Вячеслава Гришечкина. Такое решение приняли депутаты Волжской городской думы на своем последнем в 2024 году заседании, сообщает V102.RU. 
Напомним, российский актер был художественным руководителем театра в Волжском. Он скончался в сентябре прошлого года в Москве. После этого глава Волжского Волгоградской области Игорь Воронин заявил, что будет справедливо, если театр, который помогал создавать Вячеслав Гришечкин, будет носить его имя. 
Фото ВДТ

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