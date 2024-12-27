Общество

«Новый год нас всех кормил»: запрет пиротехники в Волгоградской области грозит разорением продавцам салютов

Общество 27.12.2024 19:26
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27.12.2024 19:26


Предприниматели, которые занимаются продажей пиротехники, шокированы новостью о запрете на использование петард и салютов в Волгоградской области, о которой стало известно сегодня, 27 декабря. 
– Мы все, конечно, потрясены, – согласилась пообщаться с корреспондентом V102.RU Светлана, которая уже несколько лет держит в одном из районов города магазинчик по продаже таких изделий. – Просто «прекрасная» предновогодняя новость, которая обернется разорением некоторых наших коллег. 
По словам женщины, продавцы пиротехники еще с августа начинают закупать товар в надежде в новогодние дни окупить взятые кредиты и получить хотя бы небольшую прибыль. 
– Наша продукция – сезонная. Я сама, например, брала кредит, чтобы приобрести товар. Чем его возвращать? И не я одна такая. У меня ситуация, может, не самая плохая, так как у меня зарабатывает еще и муж. Но наши некоторые коллеги живут только продажей пиротехники. Один мужчина, например, содержит всю семью, занимаясь только этим делом. Ему теперь по миру идти? У нас фактически, забрали хлеб, которым мы кормились и которым кормили наши семьи, – продолжает женщина. 
По словам Светланы, уже через несколько часов после введенного запрета покупателей в ее магазине стало меньше.   
– Некоторые, прочитав эту новость, приходят уже «подкованными» и покупают только ту продукцию, которую можно будет запустить в новогоднюю ночь – это  хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Но кто-то не в курсе этого нововведения. И берет все, как раньше. Вы уж извините, но я им точно это сообщать не буду. Тем более, что продавать нам и петарды, и салюты можно. Только вот людям их нельзя использовать в новогодние праздники. И они тоже попали в число пострадавших. Ведь многие еще задолго до нового года стали потихоньку к нему готовиться, покупали салюты, петарды, откладывали деньги с зарплаты. А тут тебе раз – и ничего нельзя! – продолжает Светлана. 
Женщина считает, что запрет на использование главных атрибутов новогодних праздников соблюдать будут не все. 
– Люди так привыкли встречать Новый год, это традиция у нас такая – запускать салюты в новогоднюю ночь, на 9 Мая. Так что, я думаю, будут нарушать. Особенно в городах. В районах области, наверное, все-таки многие побоятся, но там и нарушителей вычислить будет довольно просто. Хотя все равно, к каждому контролирующего не приставишь, – рассуждает предприниматель.
Волгоградка уверена, что запрет на использование основной пиротехники был введен в связи с последними событиями, связанными с запуском салютов и петард в государственных учреждениях. Волна таких взрывов, напомним, прокатилась по всей стране. В частности, подобный случай произошел на днях в отделении одного из банков на Спартановке в Волгограде. Известно, что многие исполнители совершали эти бездумные поступки по наводкам телефонных мошенников. 
– Но мы и так сотрудничали с правоохранительными органами, – уверяет женщина. – Не буду раскрывать всю информацию, но мы с ними были на связи. Ну и непонятно, почему запрет на использование пиротехники будет действовать всего 11 дней? А потом что? Пусть все горит синим пламенем?
По мнению Светланы, для многих запуск фейерверков в новогоднюю ночь – это возможность получить положительные эмоции, символизирующие не только встречу любимого праздника, но и надежду на лучшее, исполнение желаний. И чего уж говорить про детей, которые тоже ждут этого дня в году, когда можно выбежать на улицу и под присмотром мам и пап стать свидетелем новогоднего чуда. 
Напомним, 11-дневный запрет на использование пиротехники начнет действовать в Волгоградской области 29 декабря. Нарушителям грозят штрафы по новой статье регионального административного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение особого режима готовности для противодействия разного рода ЧП. 
Запрет касается лишь использования пиротехники. Продавать и приобретать такого рода продукцию жители по-прежнему могут свободно. Подчеркнем, что ограничение не касается таких безобидных пиротехнических изделий как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

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