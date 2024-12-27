Общество

Андрей Бочаров вручил ордена и медали выдающимся волгоградцам

Общество 27.12.2024 12:56
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27.12.2024 12:56


Сегодня, 27 декабря, в Волгоградской области в Зале воинской и трудовой славы состоялась торжественная церемония награждения выдающихся жителей региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, губернатор Андрей Бочаров вручил ордена и медали представителям агропредприятий, руководителям и работникам сфер образования, здравоохранения, спасателям, спортсменам, общественным деятелям, государственным служащим и многим другим. 

— Профессиональный и общественный путь каждого из вас — это путь созидания, в ходе которого приходится преодолевать немало трудностей, двигаясь к намеченной цели. И вы всегда с честью преодолеваете их, проявляя силу духа, волю и твердость характера. Жители Волгоградской области по-настоящему гордятся вами, вашими делами и достижениями во благо родной Волгоградской области и всей нашей страны. Сегодня для меня огромная честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды нашего Отечества и Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров.


В рамках мероприятия была награждена медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» серебряный призер Паралимпийских игр-2024 Наталия Буткова, легкоатлет Максим Шариков был отмечен почетным знаком «Первая высота». Водолаз Дмитрий Федосеев, который спас двух жителей региона, был также награжден медалью «За спасение утопавших».

Сразу шесть представителей здравоохранения, социальной защиты, образования, строительной отрасли получили почетные звания «Заслуженный работник». Также руководитель региона наградил Орденом Дружбы генерального директора АО «Трубный завод «Профиль-Акрас» имени Макарова В.В.» Владимира Зимовца. Орденом «За заслуги перед Волгоградской областью» был также отмечен главный научный сотрудник Поволжского научно-исследовательского института производства и переработки мясомолочной продукции Иван Горлов. 


— Поздравляю вас, ваши семьи, трудовые коллективы и всех жителей Волгоградской области с наступающим 2025-м годом и Рождеством Христовым. Желаю всем здоровья, терпения и выдержки, побед, достижения целей, которые вы перед собой ставите, — пожелал в завершении торжественной церемонии Андрей Бочаров. 

Фото: администрации Волгоградской области

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