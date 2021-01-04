Общество 04.01.2021 18:39
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04.01.2021 18:39
Огромные очереди в тесном душном помещении, отсутствие социальной дистанции и больные с ангиной и ковидом плечом к плечу – такую картину сняли на видео жители Михайловки в районной поликлинике. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, больные вынуждены сидеть по несколько часов, чтобы попасть к врачу. И, если кто-то пришел с ангиной, то у него есть все шансы выйти из поликлиники с коронавирусом. «В этом коридорчике все рядышком – и те, у кого ковид, и те, у кого ОРВИ. Можно подцепить все, что угодно», - рассказывают жители городского округа.
Михайловцы жалуются также на недостаток экспресс-тестов. «Одна женщина просидела с утра до обеда, а потом выяснилось, что тесты закончились. Она устроила скандал. Только после этого для нее нашли экспресс-тест», - говорят очевидцы.
По словам жителей городского округа, такое безобразие здесь не только в посленовогодние дни. «Или врачей мало, или организация приема больных из рук вон плохо поставлена, но в так называемом «грязном» крыле, куда приходят температурящие, очереди постоянно. Люди в верхней одежде, в масках, дышать там нечем, но народ вынужден все это терпеть, чтобы попасть к врачу», - говорят михайловцы.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о направленном в прокуратуру заявлении группы жителей Михайловки, которые выражали озабоченность в связи с положением дел в районной больнице. В частности, жителей городского округа тревожили дефицит врачей в ГБУЗ «Михайловская центральная больница», а также непродуманная, по их мнению, организация медицинской помощи. Так, руководство больницы, говорилось в обращении, выделило для отдыха и бытовых нужд медицинского персонала инфекционного отделения помещение за чертой территории больничного комплекса, в женской консультации, расположенной напротив школы №4. Чтобы добраться до комнаты отдыха, врачам из красной зоны приходится часть пути проходить по городской территории. Это, считают авторы обращения, может привести к риску заражения коронавирусом жителей Михайловки.
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