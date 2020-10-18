



Активисты информационно-правовой группы по защите прав пациентов Михайловского горкома КПРФ направили обращения прокурору Волгоградской области Денису Костенко и в комитет здравоохранения региона с просьбой проверить эффективность расходования средств на оказание гражданам медицинской помощи в регионе и в Михайловке в условиях борьбы с пандемией. Как сообщил ИА «Высота 102» один из инициаторов обращения Александр Алексеевич Каверин, состояние дел в здравоохранении и до начала пандемии было непростым из-за болезненных для населения процессов оптимизации, копеечного подушевого финансирования районных больниц, тогда как частный сектор медицины активно развивается. В обращении приводятся примеры вымогательства денег у пациентов на лечение, выражается недоумение высокой стоимостью препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».

Жители также возмущены перепрофилированием Михайловского филиала областного онкологического диспансера под ковидный госпиталь. Активисты нашли другой выход из ситуации, связанной с нехваткой мест для лечения коронавирусных пациентов. «Мы предлагаем разместить дополнительные койко-места в административном здании ГБУЗ «Михайловская ЦРБ», а работников руководящего звена разместить ближе к пациентам в поликлинику и в стационар, а других перевести на удаленную работу», - говорится в обращении.

Жители Михайловки выражают озабоченность в связи с положение дел в районной больнице. «Виды услуг, прописанные в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и приказах министра здравоохранения не выполняются, да и как они могут быть выполнены, если врачами ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» укомплектована менее чем на 30%", - цитата из текста. Есть вопросы у активистов и лично к главному врачу ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» Андрею Калмыкову. «Он выделил для отдыха и бытовых нужд медицинского персонала инфекционного отделения помещение за чертой территории больничного комплекса, в женской консультации, расположенной напротив школы №4. Вот и будут медики в своих «скафандрах» дефилировать по городу, преумножая пандемические случаи», - говорится в обращении.

К слову, во время обсуждения и подготовки обращений прокурору и в облкомздрав звучали и другие предложения по исправлению сложившейся ситуации в здравоохранении. Например, организация помощи из Москвы и других регионов России. Но для этого власти на местах надо сначала признать наличие проблем и перестать делать вид, что все под контролем, считают активисты.







