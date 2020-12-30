Волгоградский «Ротор» открыл свой магазин

Спорт 30.12.2020 16:54
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30.12.2020 16:54
Сегодня в Волгограде заработал официальный магазин атрибутики спортивного клуба «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в «Роторе», теперь каждый поклонник команды и гость Волгограда сможет приобрести игровые футболки, шарфы, сувениры и другую продукцию. Торговая точка открылась в центре города на улице Пражской.
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