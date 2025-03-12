Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птиц





Пруды-испарители стали незаменимым «остановочным узлом» для перелетных птиц. Этот факт подтвердили специалисты «Регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия», которые в прошлом году провели независимые орнитологические исследования на гидротехнических сооружениях волгоградского «КАУСТИКа».

В ходе наблюдений ученые зарегистрировали 47 видов птиц, 17 из которых занесены в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации. Всего за последние восемь лет на природно-антропогенных водоёмах волгоградского завода, а также прилегающей к ним территории отмечено 129 видов птиц, относящихся к 12 отрядам, из них 37 видов занесены в Красные книги Волгоградской области и России, что составляет более 63% от общего числа охраняемых птиц региона.





Пруды-испарители, созданные в конце 60-х годов прошлого столетия и регулярно пополняемые биологически очищенной водой, стали важным местом для размножения, кормежки, линьки и формирования массовых предотлетных скоплений птиц. Уже более 20 лет орнитологи регулярно проводят здесь натурные исследования для контроля экологической ситуации, биологического разнообразия и сохранения наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности орнитофауны.

Акватория водоемов является практически единственным в регионе местом гнездования таких охраняемых видов птиц, как кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун, чеграва. Здесь также продолжают гнездиться самые крупные в регионе колонии колпицы и шилоклювки. Орнитологические мониторинги проводятся в рамках реализации экологической политики предприятия, одной из целей которой является сохранение природных экологических систем.



