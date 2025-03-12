Экология

Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птиц

Экология 12.03.2025 16:19
0
12.03.2025 16:19


Пруды-испарители стали незаменимым «остановочным узлом» для перелетных птиц. Этот факт подтвердили специалисты «Регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия», которые в прошлом году провели независимые орнитологические исследования на гидротехнических сооружениях волгоградского «КАУСТИКа».
В ходе наблюдений ученые зарегистрировали 47 видов птиц, 17 из которых занесены в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации. Всего за последние восемь лет на природно-антропогенных водоёмах волгоградского завода, а также прилегающей к ним территории отмечено 129 видов птиц, относящихся к 12 отрядам, из них 37 видов занесены в Красные книги Волгоградской области и России, что составляет более 63% от общего числа охраняемых птиц региона. 

Пруды-испарители, созданные в конце 60-х годов прошлого столетия и регулярно пополняемые биологически очищенной водой, стали важным местом для размножения, кормежки, линьки и формирования массовых предотлетных скоплений птиц. Уже более 20 лет орнитологи регулярно проводят здесь натурные исследования для контроля экологической ситуации, биологического разнообразия и сохранения наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности орнитофауны. 
Акватория водоемов является практически единственным в регионе местом гнездования таких охраняемых видов птиц, как кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун, чеграва. Здесь также продолжают гнездиться самые крупные в регионе колонии колпицы и шилоклювки. Орнитологические мониторинги проводятся в рамках реализации экологической политики предприятия, одной из целей которой является сохранение природных экологических систем. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
11.03.2025 18:02
Экология 11.03.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.03.2025 13:26
Экология 11.03.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 20:21
Экология 05.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 15:10
Экология 05.03.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 07:51
Экология 05.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Экология
04.03.2025 17:52
Экология 04.03.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Экология
26.02.2025 19:51
Экология 26.02.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Экология
26.02.2025 12:54
Экология 26.02.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2025 10:02
Экология 20.02.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2025 07:24
Экология 20.02.2025 07:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2025 18:15
Экология 19.02.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2025 16:18
Экология 19.02.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Экология
16.02.2025 18:01
Экология 16.02.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экология
13.02.2025 14:26
Экология 13.02.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2025 20:21
Экология 11.02.2025 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:16
Волгоградец сравнил экс-жену с животными и поплатилсяСмотреть фотографии
16:43
Волгоградский облсуд передал участникам СВО спальные мешки, антенны и генераторыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птицСмотреть фотографии
16:07
Рост расходов жителей на коммуналку в 2025 году заметил ВолгоградстатСмотреть фотографии
15:55
В России протестируют сервис по самозапрету покупок на маркетплейсахСмотреть фотографии
15:55
Суд изъял у волгоградки 14 соток земли в СНТ «Мичуринец»Смотреть фотографии
15:43
Львова-Белова взяла на контроль решение проблем волгоградцевСмотреть фотографии
15:01
Полиция нашла водителя, прокатившего на крыше «шестерки» приятелейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» информирует население о прекращении приема показаний счетчиков на бумажных носителяхСмотреть фотографии
14:18
ЦИАН: две квартиры в Волгограде и Волжском попали в топ самого дорого жильяСмотреть фотографии
14:10
Конкурс на нового главу объявили в МихайловкеСмотреть фотографии
13:21
Трибуны стадиона «Зенит» в Волгограде накрыли крышей за 19 млнСмотреть фотографии
12:58
Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного домаСмотреть фотографии
12:45
Власти объявили о переходе Волгоградской области к экономике нового типаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде провели масштабную модернизацию мобильной сетиСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом осудили овощевода за взятку энергетикам для уменьшения счёта за светСмотреть фотографии
12:08
СК расследовал конфликт толпы цыган с молодой парой в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Волгоградским дачникам рассказали, какие постройки не требуют регистрацииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехониСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Андрей Бочаров в Волгограде встретился с Марией Львовой-БеловойСмотреть фотографии
10:13
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредитыСмотреть фотографии
10:09
MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование Telecom DailyСмотреть фотографии
10:02
На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форелиСмотреть фотографии
09:30
Реставрация Вечного огня в Волгограде близится к финалуСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области ожидают рекордные +23Смотреть фотографии
08:28
На севере Волгоградской области развели понтонный мост из-за паводкаСмотреть фотографии
08:08
Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядокСмотреть фотографии
 