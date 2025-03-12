Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птиц

Экология 12.03.2025 16:19
0
12.03.2025 16:19
Пруды-испарители стали незаменимым «остановочным узлом» для перелетных птиц. Этот факт подтвердили специалисты «Регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия», которые в прошлом году провели независимые орнитологические исследования на гидротехнических сооружениях волгоградского «КАУСТИКа».
В ходе наблюдений ученые зарегистрировали 47 видов птиц, 17 из которых занесены в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации. Всего за последние восемь лет на природно-антропогенных водоёмах волгоградского завода, а также прилегающей к ним территории отмечено 129 видов птиц, относящихся к 12 отрядам, из них 37 видов занесены в Красные книги Волгоградской области и России, что составляет более 63% от общего числа охраняемых птиц региона.
Пруды-испарители, созданные в конце 60-х годов прошлого столетия и регулярно пополняемые биологически очищенной водой, стали важным местом для размножения, кормежки, линьки и формирования массовых предотлетных скоплений птиц. Уже более 20 лет орнитологи регулярно проводят здесь натурные исследования для контроля экологической ситуации, биологического разнообразия и сохранения наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности орнитофауны.
Акватория водоемов является практически единственным в регионе местом гнездования таких охраняемых видов птиц, как кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун, чеграва. Здесь также продолжают гнездиться самые крупные в регионе колонии колпицы и шилоклювки. Орнитологические мониторинги проводятся в рамках реализации экологической политики предприятия, одной из целей которой является сохранение природных экологических систем.
Руины турбазы требуют убрать с берега Волги11.03.2025 18:02
Экология 11.03.2025 18:02
Ставшее федеральным уникальное озеро будут спасать в Волгоградской области11.03.2025 13:26
Экология 11.03.2025 13:26
В Волгоградской области спасают от пересыхания уникальное озеро Цаца05.03.2025 20:21
Экология 05.03.2025 20:21
«Это последняя чистая река Европы»: жители Михайловки выступили против завода на берегу Медведицы05.03.2025 15:10
Экология 05.03.2025 15:10
Локомотивное депо «Сарепта» в Волгограде заплатило 200 тыс. рублей ущерба за мазутные ямы05.03.2025 07:51
Экология 05.03.2025 07:51
На севере Волгограда ИК-9 уличили в загрязнении земли стоками04.03.2025 17:52
Экология 04.03.2025 17:52
«Они в сильном стрессе»: волгоградские биологи выхаживают пострадавших птиц в Анапе26.02.2025 19:51
Экология 26.02.2025 19:51
Лютые морозы в Волгоградской области грозят массовой гибелью рыбы26.02.2025 12:54
Экология 26.02.2025 12:54
Минприроды отложило старт программы по оздоровлению Дона на 2026 год20.02.2025 10:02
Экология 20.02.2025 10:02
Под Волгоградом во время расчистки Медведицы затонул земснаряд20.02.2025 07:24
Экология 20.02.2025 07:24
Начнет гореть уже в марте? Опубликован прогноз рисков весенних пожаров в Волгоградской области19.02.2025 18:15
Экология 19.02.2025 18:15
Сельхозпредприятие выплатило 45,7 млн рублей за навозные горы под Волгоградом19.02.2025 16:18
Экология 19.02.2025 16:18
«Сначала ее нужно накормить»: в Волгоградской области птицы готовятся к брачному сезону16.02.2025 18:01
Экология 16.02.2025 18:01
В Москве одобрили проект строительства ГТС на 141 млрд рублей в Волго-Ахтубинской пойме13.02.2025 14:26
Экология 13.02.2025 14:26
С виновника загрязнения нефтепродуктами земли в Котово взыскивают 36 млн рублей11.02.2025 20:21
Экология 11.02.2025 20:21