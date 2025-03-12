Экономика

ЦБ предложил разрешить инвесторам вкладывать в криптовалюты

Экономика 12.03.2025 21:17
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12.03.2025 21:17


Банк России в соответствии с поручением президента Владимира Путина направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на регулятора, ограниченному кругу инвесторов предлагается разрешить покупку и продажу криптовалюты. 

Так, по предложению Центробанка, сделки смогут совершать лишь особо квалифицированные» инвесторы. Данным статусом могут владеть граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей. Также участниками трехлетнего эксперимента смогут стать компании, являющиеся квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

В то же время в Банке России пока не рассматривают криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагается одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой, а  также установить ответственность за нарушение запрета.

Изображение сгенерировано ИИ

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