«Ротор» может сыграть перенесенный с «Волгоград Арены» матч с «Соколом» в Москве





«Ротор» 16 марта в 24-м туре Первой лиги может сыграть в столичном регионе против саратовского «Сокола» в перенесенном с «Волгоград Арены» матче, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Резервным стадионом «Ротора» является арена в Астрахани. Согласно данным журналиста Сергея Ильёва, руководство волгоградского клуба делало запрос в частном порядке в местный «Волгарь» с просьбой провести встречу с «Соколом» в соседнем городе, но астраханцы ответили, что у них газон также находится не в оптимальном состоянии, из-за чего лишнюю нагрузку на поле давать сейчас не рекомендуется. В связи с этим «Ротор» приступил к изучению альтернативных вариантов с искусственным полем в московском регионе. Однако и здесь могут возникнуть сложности, так как нужно выбрать свободный стадион, соответствующий сертификации.

- Домодедово отпадает: там меняют газон. «Велес» сейчас принимает в Подольске. «Сапсан Арена?» 16 марта там «Родина» принимает «Аланию», а в Подольске в этот же день «Велес» в рамках Буфера схлестнется с «Родиной-2». Теоретически есть еще Сокольники, а также стадион имени Билимханова в Грозном, где тоже синтетика, - написал Ильёв.

Напомним, накануне, 5 марта, пресс-служба «Ротора» выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что комиссия ФНЛ по итогам матча сине-голубых с «Уралом» в 22-м туре Первой лиги приняла решение о переносе следующей домашней встречи с «Соколом» 16 марта из-за очень плохого состояния газона на «Волгоград Арене». Затем в дирекции стадиона заявили, что реновация газона осуществлялась компанией «Крона Спорт», с которой руководство спортивного объекта продолжает взаимодействовать и проводит претензионную работу в рамках заключенного договора.