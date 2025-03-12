В Волгограде и области «успокоились» цены на бензин





В Волгоградской области средняя цена на автомобильное топливо выросла за неделю на копейку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, теперь она составляет 60 рублей 2 копейки. В Волгоградской области средняя цена на автомобильное топливо выросла за неделю на копейку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, теперь она составляет 60 рублей 2 копейки.

На 1 копейку, в частности, подорожал АИ-92 – до 56,71 рубля за литр. А вот АИ-95 вырос в цене на 3 копейки. Теперь средняя цена литра этой марки– 63 рубля 2 копейки.За прошедшую неделю не изменилась стоимость АИ-98 и солярки – средняя цена на эти виды автомобильного топлива составляет 83 рубля 72 копейки и 68 рублей 27 копеек соответственно.Напомним, после резкого роста цен на бензин в правительстве временно ограничил его экспорт. Это послужило поводом для стабилизации ситуации на рынке топлива.