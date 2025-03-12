МЧС России предупредило волгоградских рыбаков о ледовых ловушках





В Волгоградской области сотрудники МЧС России попытались вразумить рыбаков, осадивших Камышинский залив из-за небывалого лова чехони. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 марта спасатели рассказали любителям зимней рыбалки о коварстве погоды и ледовых ловушках на водоёмах в рамках профилактического рейда.

- Из-за резкого повышения температуры лёд на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно, но, несмотря на это, некоторые рыбаки продолжают выходить на него ради улова. В настоящее время инспекторские подразделения Центра ГИМС и поисково-спасательные подразделения областной службы спасения работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Под особым контролем находятся места рыбной ловли и места несанкционированного выхода людей на лёд водоёмов, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





По информации специалистов, лёд на фоне тёплой погоды стремительно теряет свою прочность, и там, где рыбаки могли ещё накануне относительно безопасно находиться, сегодня уже можно запросто лишиться жизни.

Напомним, ранее редакция рассказывала о сотнях рыбаках, которые, несмотря на очевидные риски, решили рискнуть и выйти на лёд ради нескольких десятков тушек чехони. При этом любители зимней рыбалки уверяют, что лёд в Камышинском заливе полностью безопасен.

Фото: МЧС России