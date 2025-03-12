Рост расходов жителей на коммуналку в 2025 году заметил Волгоградстат

Волгоградстат выдал новые данные об изменениях в сфере платных услуг населению. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое ведомство, в январе 2025 года объем платных услуг составил 18,5 млрд, что на 2,9% больше, чем было в начале прошлого года. При этом основную долю в тратах волгоградцев занимают шесть видов услуг.

Больше всего расходов жителей региона пришлось на коммунальные услуги. В январе 2025 года этот показатель составил 22,9% от общего объема. Для сравнения: по итогам 2024 года на коммуналку уходило 19%.

В то же время волгоградцы в январе меньше тратили на транспорт – 12,1%, тогда как в прошлом году на это уходило 14,6%. Данное обстоятельство, видимо, связано с длинными январскими выходными, когда многим жителям региона не приходилось ездить на работу.

Также в начале этого года снизился объем платных бытовых услуг – до 13,9%, тогда как за 2024 год этот показатель составил 14,6%.

Объем расходов на телекоммуникационные услуги остался прежним – 12,1%. А вот на платную медицину волгоградцы в январе тратили меньше, чем в целом за 2024 год – 10,8 и 11,5% соответственно. Возросли траты волгоградцев в январе на образование – 7,6% и 7% соответственно.

Также волгоградцы тратили заработанные деньги и на другие услуги, доля которых оказалась меньше, чем в целом за эти шесть видов. Так, они расходовали деньги на ремонт машин, строительство и ремонт жилья, а также на походы в салоны красоты.

Фото V102.RU (архив)