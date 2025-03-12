Общество

Трибуны стадиона «Зенит» в Волгограде накрыли крышей за 19 млн

Общество 12.03.2025 13:21
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12.03.2025 13:21


На стадионе «Зенит» в Волгограде появилась крыша. Как сообщает ИА «Высота 102», западные трибуны спорткомплекса, расположенного на улице Таращанцев, 72, укрыл разборный навес. 


Напомним, осенью прошлого года МБУ дополнительного образования спортивная школа №14 «Зенит» по итогам электронного аукциона выбрала подрядчика на выполнение этих работ. Начальная стоимость контракта составляла около 17,7 миллиона рублей. Победителем аукциона было признано ООО «СМУ-2010», которое чуть снизило цену – до 17 миллионов. 


Между тем, как выяснилось, в конечном итоге строительство крыши обошлось больше, чем 17 миллионов. Еще в конце прошлого года заказчик согласился на удорожание стоимости работ «в связи с наличием не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения». Речь, вероятно, идет о росте стоимости материалов и затрат подрядчика. В итоге на крышу стадиона «Зенит» было добавлено около 2,2 миллиона рублей. 


Ранее  ИА «Высота 102» сообщало о безобразном состоянии сидений на трибунах. В администрации города заверяли, что после детального обследования этой части стадиона власти разработают проектно-сметную документацию на их ремонт. Однако, судя по фото, разбитые сиденья пока не заменили. 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU


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