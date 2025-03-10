Спорт

Волгоградский боксер Прохор Старцев взял золото юниорского Кубка мира в Черногории 

Спорт 10.03.2025 11:21
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10.03.2025 11:21


Волгоградский спортсмен Прохор Старцев накануне, 9 марта, в Черногории стал победителем международного турнира «Жемчужина Адриатики». Как сообщили V102.RU в облспорткомитете, престижные соревнования, в которых приняли участие сильнейшие представители 22 стран, в 2025 году носили официальный статус юниорского Кубка мира.
Почти 250 талантливых юношей и девушек в возрасте 17-18 лет в черногорской Будве разыграли в общей сложности 25 комплектов наград. Прохор Старцев вошел в состав сборной России и достойнейшим образом представил Волгоградскую область на крупном турнире. Воспитанник Сергея Головатенко из областной СШОР и регионального ЦСП «Олимп» и кандидат в мастера спорта России провел три победных поединка в весовой категории до 71 кг. Старцев в первом бою, а затем и в полуфинале одолел соперников из Казахстана.

В решающем сражении наш перспективный боксер встретил достойное сопротивление со стороны кубинского оппонента Тейдиса Брука, однако все же в итоге волгоградский спортсмен праздновал успех в финале, а вместе с тем завоевал золото юниорского Кубка мира. Отметим, на церемонию награждения Прохор вышел с российским флагом. 
Напомним, в прошлом году Прохор Старцев также выиграл первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. 
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

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