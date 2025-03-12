Конкурс на нового главу объявили в Михайловке





Депутаты Михайловской гордумы Волгоградской области накануне, 11 марта, на внеочередном заседании объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, будет сформирована комиссия по отбору кандидатур, из которых депутаты и выберут нового руководителя.

От Михайловской гордумы в состав комиссии вошли председатель думы Виталий Круглов, депутат Алексей Исаев и начальник организационно-правового отдела представительного органа Елена Поспелова.

Как пояснили в думе, решение представительного органа будет направлено губернатору Волгоградской области с просьбой о назначении трёх членов конкурсной комиссии от региона. А после формирования конкурсной комиссии будет опубликовано объявление с информацией об условиях проведения конкурса.

Напомним, в настоящее время врио главы Михайловки является Ольга Дьякова, которая была заместителем Александра Тюрина, неожиданно покинувшего свой пост в конце января 2025 года. Сам он объяснил свое решение «переходом на новую работу».

Между тем, по данным источника информагентства, в конкурсе на нового главу могут принять участие три человека, в том числе Ольга Дьякова, нынешняя врио руководителя муниципалитета.

Фото сайта администрации Михайловки