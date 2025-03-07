Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа вызван в сборную Беларуси

Левый защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа получил вызов в сборную Беларуси на предстоящий учебно-тренировочный сбор команды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
Национальная сборная Беларуси, которую возглавляет испанский специалист Карлос Алос, проведет сбор с 17 по 26 марта. В этот период белорусские футболисты сыграют с Таджикистаном и Азербайджаном в товарищеских матчах. Таким образом, Прищепа пропустит выездную встречу «Ротора» со «СКА-Хабаровском» 23 марта в 25-м туре Первой лиги.
Напомним, Дмитрий Прищепа осенью прошлого года уже выступал за главную сборную Беларуси. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за «Ротор» 16 матчей, в которых забил три гола.
Фото: СК «Ротор» /vk.com