Первый канал снял в Волгограде передачу «Играй, гармонь любимая!»

В Волгограде прошли съемки передачи Первого канала «Играй, гармонь любимая!». Местом были выбраны известные достопримечательности в центре города – разрушенная мельница Гергардта и набережная Волги. После этого съемки переместились в Дом офицеров, где выступал ансамбль «Частушка» им. Г. Заволокина вместе с ведущими Анастасией и Захаром Заволокиными.
Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Камышина, в съемках приняли участие и камышане – Ольга и Фёдор Кузнецовы, а также образцовый ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» Детско-юношеского центра.
Этот ансамбль уже не первый раз участвует в программе. Артисты регулярно выступают там с 2001 года. Гармонисты даже показывали свое мастерство на Кремлевской сцене в 2005 и 2022 годах.