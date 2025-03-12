Экономика

Власти объявили о переходе Волгоградской области к экономике нового типа

Экономика 12.03.2025 12:45
0
12.03.2025 12:45


В Волгограде 12 марта губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию, основной темой в ходе которой стал переход региона к экономике нового типа – экономике предложения. Глава Волгоградской области призвал профильных специалистов приступить к перенастройке системы. 

Отметим, что экономика предложения подразумевает наращивание производительных сил, создание новых индустриальных мощностей и целых отраслей, укрепление инфраструктурной сети, развитие сферы услуг, расширение форм и методов господдержки бизнеса, освоение новых передовых технологий. Основными проводниками в развитии экономики предложения являются государство и органы власти, госкорпорации и госкомпании, предприниматели, инновационные компании, научно-образовательный сектор. Напомним также, что о необходимости перехода России к экономике предложения на ПМЭФ-2023 говорил президент Владимир Путин. 

Как было озвучено в ходе стратегической сессии в Волгограде, в связи с переходом на экономику предложения первостепенными являются задачи по повышению эффективности бюджетных расходов, росту качества оказываемых услуг населению, развитию партнерства государства и бизнеса, а также по подготовке квалифицированных кадров и др.


– Мы хорошо понимаем, что только при концентрации ресурсов, сил и средств на приоритетных направлениях можно выполнить наши масштабные планы развития и добиться результата, – отметил Андрей Бочаров. – Работу органов власти, органов местного самоуправления в текущий период нельзя назвать спокойной. Но тем не менее попрошу вас, ваших коллег выйти из так называемой зоны комфорта и, несмотря на все трудности, проблемы и задачи, посмотреть вперед и начать вносить корректировки в планы и действия с учетом сегодняшнего обсуждения. Нам необходимо произвести более точную настройку экономической системы региона в целом, чтобы продолжить движение по пути формирования современной региональной экономики как части единой общенациональной системы экономики предложения. И, конечно, важно повышение контроля и персональной ответственности руководителей всех уровней за реализацию задач развития. Кроме того, рекомендую вам ознакомиться с трудами нашего земляка, Олега Васильевича Иншакова, в которых особое внимание уделялось развитию регионального сегмента экономики. Поверьте, там есть что почерпнуть.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.03.2025 10:54
Экономика 10.03.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.03.2025 08:29
Экономика 10.03.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.03.2025 07:20
Экономика 07.03.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2025 17:47
Экономика 06.03.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2025 08:17
Экономика 06.03.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2025 07:37
Экономика 06.03.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.03.2025 11:20
Экономика 04.03.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.03.2025 06:29
Экономика 03.03.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2025 10:28
Экономика 02.03.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.03.2025 21:16
Экономика 01.03.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.03.2025 14:38
Экономика 01.03.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.03.2025 13:51
Экономика 01.03.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.02.2025 10:05 Реклама
Экономика 27.02.2025 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.02.2025 08:30
Экономика 27.02.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.02.2025 06:21
Экономика 27.02.2025 06:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного домаСмотреть фотографии
12:45
Власти объявили о переходе Волгоградской области к экономике нового типаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде провели масштабную модернизацию мобильной сетиСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом осудили овощевода за взятку энергетикам для уменьшения счёта за светСмотреть фотографии
12:08
СК расследовал конфликт толпы цыган с молодой парой в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Волгоградским дачникам рассказали, какие постройки не требуют регистрацииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехониСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Андрей Бочаров в Волгограде встретился с Марией Львовой-БеловойСмотреть фотографии
10:13
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредитыСмотреть фотографии
10:09
MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование Telecom DailyСмотреть фотографии
10:02
На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форелиСмотреть фотографии
09:30
Реставрация Вечного огня в Волгограде близится к финалуСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области ожидают рекордные +23Смотреть фотографии
08:28
На севере Волгоградской области развели понтонный мост из-за паводкаСмотреть фотографии
08:08
Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядокСмотреть фотографии
07:02
Под Волгоградом оштрафовали любителя зимней рыбалки из-за перебора жерлицСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцам разрешили садиться в поезд без справокСмотреть фотографии
21:13
Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипяткеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:48
Алиментщик из Волгоградской области исправился после 10-часовой вахты в ЖКХСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области похоронят 28-летнего мобилизованного Вадима ГоловыринаСмотреть фотографии
19:39
«Он чего-то испугался…»: пропавшего жителя Волгоградской области ищут соседи и полицияСмотреть фотографии
19:01
Массовый снос деревьев на проспекте Университетский возмутил волгоградцевСмотреть фотографии
18:02
Руины турбазы требуют убрать с берега ВолгиСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области пенсионера лишили «ласточки» за вождение под градусомСмотреть фотографии
16:17
Минтранс планирует запретить поездку вдвоем на самокатеСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителюСмотреть фотографии
15:15
Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячкуСмотреть фотографии
 