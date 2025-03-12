Власти объявили о переходе Волгоградской области к экономике нового типа





В Волгограде 12 марта губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию, основной темой в ходе которой стал переход региона к экономике нового типа – экономике предложения. Глава Волгоградской области призвал профильных специалистов приступить к перенастройке системы.

Отметим, что экономика предложения подразумевает наращивание производительных сил, создание новых индустриальных мощностей и целых отраслей, укрепление инфраструктурной сети, развитие сферы услуг, расширение форм и методов господдержки бизнеса, освоение новых передовых технологий. Основными проводниками в развитии экономики предложения являются государство и органы власти, госкорпорации и госкомпании, предприниматели, инновационные компании, научно-образовательный сектор. Напомним также, что о необходимости перехода России к экономике предложения на ПМЭФ-2023 говорил президент Владимир Путин.

Как было озвучено в ходе стратегической сессии в Волгограде, в связи с переходом на экономику предложения первостепенными являются задачи по повышению эффективности бюджетных расходов, росту качества оказываемых услуг населению, развитию партнерства государства и бизнеса, а также по подготовке квалифицированных кадров и др.





– Мы хорошо понимаем, что только при концентрации ресурсов, сил и средств на приоритетных направлениях можно выполнить наши масштабные планы развития и добиться результата, – отметил Андрей Бочаров. – Работу органов власти, органов местного самоуправления в текущий период нельзя назвать спокойной. Но тем не менее попрошу вас, ваших коллег выйти из так называемой зоны комфорта и, несмотря на все трудности, проблемы и задачи, посмотреть вперед и начать вносить корректировки в планы и действия с учетом сегодняшнего обсуждения. Нам необходимо произвести более точную настройку экономической системы региона в целом, чтобы продолжить движение по пути формирования современной региональной экономики как части единой общенациональной системы экономики предложения. И, конечно, важно повышение контроля и персональной ответственности руководителей всех уровней за реализацию задач развития. Кроме того, рекомендую вам ознакомиться с трудами нашего земляка, Олега Васильевича Иншакова, в которых особое внимание уделялось развитию регионального сегмента экономики. Поверьте, там есть что почерпнуть.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области