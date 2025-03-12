Ростехнадзор нашел ворох проблем в замерзавшем зимой волгоградском хуторе

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора выявило нарушения на объекте теплоснабжения хутора Логовский Волгоградской области. Проверка ООО «Коммунальное хозяйство «Варваровское» проводилась совместно с районной прокуратурой, рассказали V102.RU в Ростехнадзоре.
Всего было зафиксировано 3 нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации системы теплоснабжения хутора Логовский, а также 11 нарушений правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
В частности, специалисты Ростехнадзора установили, что газорегуляторная установка котельной продолжает эксплуатироваться, хотя сроки безопасной службы уже прошли. Также не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание газопроводов и газового оборудования в исправном и безопасном состоянии. Проверка показала, что поставщик тепла допускает работу котлов при неисправном оборудовании химводоподготовки и эксплуатацию неисправных теплообменных аппаратов со следами течи и коррозии.
Проверяющие зафиксировали и плохое состояние трубопровода, на котором частично отсутствует тепловая изоляция.
ООО «Коммунальное хозяйство «Варваровское» и юрлицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 и статье 9.11 КоАП РФ.
ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации в хуторе Логовский, где постоянно происходят аварии на теплосетях. Жители жаловались, что из-за плохой изоляции труб они отапливают улицу, а из-за частых порывов на трубопроводе они остаются без отопления и воды. Из-за постоянных протечек ржавых сетей вокруг жилых домов уже образовались опасные провалы.
Фото читателей ИА «Высота 102»