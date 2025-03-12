Экономика

ПСБ расширил возможности сберегательных продуктов

Экономика 12.03.2025 18:34 Реклама
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12.03.2025 18:34 Реклама


ПСБ предложил розничным клиентам новый накопительный счет «Атлант»* с максимальной доходностью до 16% годовых. При открытии счета клиент  выбирает оптимальный для него способ начисления процентов – на минимальный  остаток или на ежедневный остаток на счете. Максимальная ставка 16% годовых доступна клиентам, выбравшим начисление процентов на минимальный остаток на счете в сумме от 10 000 рублей.  Ставка 15% годовых действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 000 рублей. Доход по накопительному счету выплачивается ежемесячно, проценты по счету капитализируются.  
Также ПСБ расширил возможности по вкладу «Мой доход»**: для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, действует надбавка в размере 1 п.п., соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада «Мой доход» также действует надбавка в 1 п.п. 
Кроме того, в рамках действующей акции «Бонус к пенсии» можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2000 рублей при переводе пенсии в ПСБ.
– При сохранении высокой  ключевой ставки объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями – поэтому мы улучшили условия по вкладу «Мой доход» и обновили линейку накопительных счетов, предоставив клиентам возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности, – отметил Юрий Латанов,  начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов  ПСБ.   
Вклад и накопительный счет доступны в мобильном или интернет-банке, а также в отделении ПСБ.     
*Накопительный счет «Атлант». Ставка 16% годовых по накопительному счету «Атлант» (на минимальный остаток) действует для сумм от 10 000 руб. на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 15% годовых по накопительному  счету «Атлант» (на ежедневный остаток) действует для сумм от 10 000 руб. на сумму ежедневного фактического  остатка на счете в течение календарного месяца. На сумму меньше действует минимальная гарантированная  ставка — 0,01% годовых. 
Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 12.03.2025. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
**Вклад «Мой доход». Ставка 22,5% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 руб. на срок 181 день для клиентов-пенсионеров с зачислением в банк пенсии от Социального фонда России (СФР)  либо при предоставлении в банк заявления в адрес СФР  о перечислении пенсии на счет, открытый в банке . Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб.  в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 
Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.03.2025. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.  
Фото: ПСБ
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneRHUQRt78r

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