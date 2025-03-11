Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничьей с «Балтикой» мы довольны»





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 10 марта, на пресс-конференции подвел итоги матча 23-го тура Первой лиги, в котором волгоградский клуб в Калининграде сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 0:0, сообщает V102.RU.

Наставник сине-голубых остался доволен результатом.

- Не слишком яркий футбол получился. Много борьбы и единоборств. Мы выбрали более оборонительную тактику, в каких-то моментах подстроились под соперника. Что-то получилось, что-то нет. В первом тайме мы получше оборонялись. Во второй половине «Балтика» создала несколько моментов. Но и мы тоже свой момент сделали, поймали на контратаке. Не реализовали выход один на один. Тяжелая игра для обеих команд. Много сил потратили. Сейчас не до яркого футбола. Идет борьба за очки. И «Балтика» в лидерах находится, уже догоняют, поджимают. И нам нужно очки набирать. «Балтика» была поактивнее в атаке, мы больше в обороне играли. В целом, можно сказать, засушили второй тайм. Не буду кривить душой - ничьей мы довольны, - отметил рулевой волгоградского коллектива.

Кроме того, Денис Бояринцев пригласил болельщиков на матч следующего тура с саратовским «Соколом», который из-за ситуации с газоном на «Волгоград Арене» пройдет в Калининграде 16 марта.

- Думаю, что следующий матч будет совершенно иным. По накалу и моментам будет поинтереснее. От своего имени хочу пригласить калининградских любителей футбола посетить игру Первой лиги, - заявил Бояринцев.

Пресс-атташе «Ротора» Михаил Шептухин добавил, что волгоградский клуб рассчитывает на посещаемость до пяти тысяч зрителей на игре с «Соколом». Планируется, что вход на матч будет свободным.