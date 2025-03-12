Волгоградский облсуд передал участникам СВО спальные мешки, антенны и генераторы





Сегодня, 12 марта, представители Волгоградского областного суда доставили в штаб Народного фронта вещи, необходимые для обустройства быта участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, облсудом были закуплены спальные мешки, бензопилы, электрогенераторы и многое другое.





- Гуманитарная помощь областного суда бойцам поступает регулярно уже второй год. Сумма их поддержки бойцов на передовой приближается к 1 миллиону рублей, - отметили в Народном фронте.

Также сотрудники облсуда приобрели для участников спецоперации радиостанции с аккумуляторами, базовые антенны и тактические аптечки.

Видео: Народный фронт / t.me