Общество

«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» информирует население о прекращении приема показаний счетчиков на бумажных носителях

Общество 12.03.2025 14:54
0
12.03.2025 14:54

Для проведения точного начисления по индивидуальным счетчикам и корректного расчета расходов на общедомовые нужды ИВЦ ЖКХ прекращает прием показаний с бумажных отрывных бланков, размещенных в квитанциях.
Это изменение направлено на повышение точности расчетов и исключение возможных ошибок при обработке бумажных документов. Помимо низкого спроса среди клиентов данный вариант передачи показаний был и самым ненадежным, нередко граждане допускали ошибки в показаниях или ошибались в выборе прибора учета, путая прибор на холодную воду с прибором на горячую воду, и наоборот. Зачастую из-за неразборчивости почерка обработка данных становилась невозможна.
ИВЦ ЖКХ предоставляет абонентам широкий спектр сервисов, благодаря которым можно легко и быстро вносить показания в любое время. Поэтому, полагаем, что отказ от приема показаний на бумажных носителях не вызовет затруднений у жителей. Передать показания можно одним из наиболее удобных способов:
 при оплате услуг ЖКХ в почтовых и банковских отделениях. Это особенно удобно для возрастного населения, которые часто сталкиваются с трудностями при использовании онлайн-сервисов. Для них возможность передачи показаний в привычном, понятном формате является существенным преимуществом  
 в мобильных приложениях банков-партнеров
 на официальном сайте без регистрации и авторизации
 в личном кабинете и мобильном приложении
 в автоматическом режиме по телефонам: 60-12-52 или +7 (962)760-12-52
 через единый контакт-центр по номеру: 333-134

На сегодняшний день современные технологии предлагают множество удобных вариантов для передачи показаний приборов учета воды. Отказ от устаревших методов, таких как передача данных на бумаге, снижает вероятность ошибок и гарантирует точные начисления в соответствии с фактическим потреблением воды.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.03.2025 16:43
Общество 12.03.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 16:33
Общество 12.03.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 16:30
Общество 12.03.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 16:07
Общество 12.03.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 15:55
Общество 12.03.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 15:43
Общество 12.03.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 14:18
Общество 12.03.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 14:10
Общество 12.03.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 13:21
Общество 12.03.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 12:56
Общество 12.03.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 12:26
Общество 12.03.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 11:42
Общество 12.03.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 11:26
Общество 12.03.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 11:16
Общество 12.03.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2025 10:13
Общество 12.03.2025 10:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:16
Волгоградец сравнил экс-жену с животными и поплатилсяСмотреть фотографии
16:43
Волгоградский облсуд передал участникам СВО спальные мешки, антенны и генераторыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Волгоградские пруды-испарители облюбовали сотни тысяч перелетных птицСмотреть фотографии
16:07
Рост расходов жителей на коммуналку в 2025 году заметил ВолгоградстатСмотреть фотографии
15:55
В России протестируют сервис по самозапрету покупок на маркетплейсахСмотреть фотографии
15:55
Суд изъял у волгоградки 14 соток земли в СНТ «Мичуринец»Смотреть фотографии
15:43
Львова-Белова взяла на контроль решение проблем волгоградцевСмотреть фотографии
15:01
Полиция нашла водителя, прокатившего на крыше «шестерки» приятелейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» информирует население о прекращении приема показаний счетчиков на бумажных носителяхСмотреть фотографии
14:18
ЦИАН: две квартиры в Волгограде и Волжском попали в топ самого дорого жильяСмотреть фотографии
14:10
Конкурс на нового главу объявили в МихайловкеСмотреть фотографии
13:21
Трибуны стадиона «Зенит» в Волгограде накрыли крышей за 19 млнСмотреть фотографии
12:58
Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного домаСмотреть фотографии
12:45
Власти объявили о переходе Волгоградской области к экономике нового типаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде провели масштабную модернизацию мобильной сетиСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом осудили овощевода за взятку энергетикам для уменьшения счёта за светСмотреть фотографии
12:08
СК расследовал конфликт толпы цыган с молодой парой в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Волгоградским дачникам рассказали, какие постройки не требуют регистрацииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехониСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Андрей Бочаров в Волгограде встретился с Марией Львовой-БеловойСмотреть фотографии
10:13
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредитыСмотреть фотографии
10:09
MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование Telecom DailyСмотреть фотографии
10:02
На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форелиСмотреть фотографии
09:30
Реставрация Вечного огня в Волгограде близится к финалуСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области ожидают рекордные +23Смотреть фотографии
08:28
На севере Волгоградской области развели понтонный мост из-за паводкаСмотреть фотографии
08:08
Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядокСмотреть фотографии
 