«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» информирует население о прекращении приема показаний счетчиков на бумажных носителях
Общество 12.03.2025 14:54
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12.03.2025 14:54
Для проведения точного начисления по индивидуальным счетчикам и корректного расчета расходов на общедомовые нужды ИВЦ ЖКХ прекращает прием показаний с бумажных отрывных бланков, размещенных в квитанциях.
Это изменение направлено на повышение точности расчетов и исключение возможных ошибок при обработке бумажных документов. Помимо низкого спроса среди клиентов данный вариант передачи показаний был и самым ненадежным, нередко граждане допускали ошибки в показаниях или ошибались в выборе прибора учета, путая прибор на холодную воду с прибором на горячую воду, и наоборот. Зачастую из-за неразборчивости почерка обработка данных становилась невозможна.
ИВЦ ЖКХ предоставляет абонентам широкий спектр сервисов, благодаря которым можно легко и быстро вносить показания в любое время. Поэтому, полагаем, что отказ от приема показаний на бумажных носителях не вызовет затруднений у жителей. Передать показания можно одним из наиболее удобных способов:
• при оплате услуг ЖКХ в почтовых и банковских отделениях. Это особенно удобно для возрастного населения, которые часто сталкиваются с трудностями при использовании онлайн-сервисов. Для них возможность передачи показаний в привычном, понятном формате является существенным преимуществом
• в мобильных приложениях банков-партнеров
• на официальном сайте без регистрации и авторизации
• в личном кабинете и мобильном приложении
• в автоматическом режиме по телефонам: 60-12-52 или +7 (962)760-12-52
• через единый контакт-центр по номеру: 333-134
На сегодняшний день современные технологии предлагают множество удобных вариантов для передачи показаний приборов учета воды. Отказ от устаревших методов, таких как передача данных на бумаге, снижает вероятность ошибок и гарантирует точные начисления в соответствии с фактическим потреблением воды.
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