Полное лунное затмение 14 марта будет скрыто от волгоградцев

Жители Волгоградской области не смогут увидеть полное лунное затмение 14 марта. Как передает V102.RU со ссылкой на информацию московского планетария, Луна на широте Москвы во время затмения будет находиться под горизонтом.

В России затмение смогут наблюдать только жители Чукотского полуострова. На Камчатском полуострове и в Магаданской области для наблюдения будут доступны лишь завершающие стадии затмения.

Общая продолжительность лунного затмения составит 6 часов 3 минуты, из которых полная теневая фаза будет продолжаться 1 час 5 минут - с 09:26 до 10:31.