Общество

В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного дома

Общество 12.03.2025 12:56
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12.03.2025 12:56


Волгоградцы из-за недоступности ипотеки чаще стали выбирать вместо квартир частные дома. В Волгоградской области, как и по всей России, стоимость квадратного метра в б/у квартире значительно перегнала стоимость того же метра в частном доме, передает V102.RU со ссылкой на специалистов федерального портала «МИР КВАРТИР».

В Волгоградском регионе средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке достигла 96 763 рублей. За тот же квадратный метр, но в частном доме волгоградцы просят почти вдвое меньше –  52 560 рублей. Если же сравнивать стоимость жилплощади в частных домах и в новостройках, то новые квадратные метры в Волгоградской области вовсе втрое дороже, чем в индивидуальных домовладениях.

По росту стоимости квадратного метра Волгоградской область заняла 43 место среди всех 85 регионов страны. Первое место по росту цен на вторичное жилье заняла Московская область. Здесь стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 356 164 рублей, по сравнению с 142 468 рублями в частном домовладении. 

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