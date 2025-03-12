Телеком 12.03.2025 17:54
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12.03.2025 17:54
В микрорайоне Ангарский в Волгограде разгрузили и расширили сеть LTE. Скорость мобильного интернета увеличилась на треть за счет строительства новых базовых станций. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МТС, улучшения затронули популярные места всесезонного отдыха волгоградцев – экопарк Ангарский и Ангарский пруд, а также территорию жилых комплексов Романовъ и Grand Avenue.
– Улица Ангарская – важная транспортная артерия Волгограда, которая в скором времени, по сообщению властей, станет четырехполосной. В частности, это увеличит нагрузку на сеть, поэтому было принято решение сработать «на опережение», чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее. Наиболее эффективные локации для строительства телеком-оборудования помогает определять Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, потребности и поведение абонентов, места их концентрации и многие другие показатели, – прокомментировала региональный директор Наталья Сахарова.
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