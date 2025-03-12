Общество

ЦИАН: две квартиры в Волгограде и Волжском попали в топ самого дорого жилья

Общество 12.03.2025 14:18
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12.03.2025 14:18


Две квартиры в Волгограде и Волжском попали в топ-10 самых дорогих в ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН, по-прежнему самой дорогостоящей в областном центре является квартира, расположенная в 22-этажке на улице Комсомольской, с роскошной мебелью и ремонтом. Данное жилье заняло 6-ое место в своеобразном рейтинге. 


Интересно, что владелец квартиры в центре Волгограда уже длительное время пытается продать недвижимость за 63,5 миллиона рублей. При этом ранее на ресурсе была выставлена цена в 65 миллионов. Однако риэлторы считают, что и эта цена является завышенной, а шансы продать квартиру могут появиться, если собственник снизит цену примерно на треть. 


Попала в топ самого дорогого жилья и квартира в Волжском. Многокомнатные хоромы располагаются на первом этаже трехэтажки на проспекте Ленина. В квартире есть все для комфорта – четыре туалета, прачечная, спальни и кинозал. Общая площадь жилья составляет 336 квадратных метров. 

Однако Волгограду и Волжскому все равно далеко до лидера рейтинга по стоимости жилья. Так, в Сочи продают роскошную резиденцию из комплекса «Волна» за… 640 миллионов.  Жилая зона резиденции (280 кв. м), напоминающей миникурорт, включает три спальни, столько же санузлов, гостиную и кухню-столовую. Зона релакса представляет собой террасу площадью 300 кв. м, с которой открывается панорамный вид на море. Здесь также есть бассейн, сауна и беседка. 

Фото V102.RU и ЦИАН

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