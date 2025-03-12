Общество

Львова-Белова взяла на контроль решение проблем волгоградцев

Общество 12.03.2025 15:43
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12.03.2025 15:43


Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках своего визита в Волгоград 12 марта провела прием жителей региона. На своей странице в Telegram омбудсмен рассказала, с какими проблемами обратились к ней волгоградцы. 

Одной из тех, кто обратился за помощью к Марии Алексеевне, стала мать двоих детей, лишившаяся в начале года жилья. Как итог – младший ребенок оказался в социальном учреждении.  

– Не знаю, что делать – дочка звонит каждый день, плачет, просит её забрать, а мне некуда – живу у подружек, – приводит цитату из рассказа волгоградки омбудсмен.     

Львова-Белова уточнила, что для воссоединения с ребенком жительнице Волгоградской области необходимо официально трудоустроиться, однако для этого нужна постоянная регистрация. 

– Получился замкнутый круг, из которого мама самостоятельно выбраться не может, – пояснила омбудсмен. – Договорились, что администрация города, в котором живёт семья, подберёт манёвренное жильё, а социальные службы помогут с регистрацией и поиском работы. Взяла эту ситуацию на личный контроль.

С просьбой помочь пришла волгоградка, опекающая двоих внуков. Два месяца назад женщина перенесла операцию и на время реабилитации младшего ребенка поместили в приют. Завтра мальчик вернется в семью, но у семьи есть определенные трудности. 

– Семье тяжело – нужна помощь в подготовке ребёнка к школе и дополнительном развитии. Заручились поддержкой волгоградских коллег, что бабушку не оставят в этой ситуации одну, – написала на своей странице Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

Напомним, утром 12 марта Мария Львова-Белова встретилась с губернатором Волгоградской области.  

Фото: Мария Львова-Белова / t.me

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