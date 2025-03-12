Суд изъял у волгоградки 14 соток земли в СНТ «Мичуринец»

Тракторозаводский районный суд Волгограда по требованию прокуратуры изъял из незаконного владения местной жительницы 14 соток земли в СНТ «Мичуринец», передает V102.RU.

По информации прокуратуры региона, администрация Волгограда в 2024 году по заявлению местной жительницы согласовала передачу ей в собственность земельного участка площадью свыше 14 соток в границах СНТ.

- В обоснование права на льготное получение участка гражданкой представлен необходимый пакет документов, в том числе сведения о ее членстве в СНТ «Мичуринец», а также выписка из протокола общего собрания членов товарищества, на котором якобы принято решение о распределении данного участка в пользу заявительницы. В дальнейшем участок предоставлен женщине бесплатно, - выяснили прокуроры в ходе надзорной проверки.

Однако на самом деле волгоградка не являлась членом этого СНТ и вопрос об участке для нее на общем собрании товарищества не рассматривался. На этом основании прокуратура обратилась в суд в интересах муниципального образования с иском об истребовании участка из незаконного владения. Решение суда находится в прокуратуре на контроле.

По факту незаконного получения земельного участка возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что прокуратуре недавно также удалось вернуть в муниципальную собственность 35 земельных участков, владельцем которых оказался бывший председатель СНТ «Горчичник».

Фото из архива V102.RU