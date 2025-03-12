В ЦПКиО Волгограда начали строить закрытый тир

Общество 12.03.2025 21:29
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12.03.2025 21:29
В ЦПКиО Волгограда началось строительство круглогодичного тира. Эту новость сообщил директор парка Андрей Еркин, передает V102.RU.
По словам Андрея Еркина, в парках часто размещают такие активности, но зимой обычно они не работают.
Но в Волгограде решили сделать круглогодичный тир, да еще и с интересной архитектурной формой.
Фото: Андрей Еркин t.me
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