



Ватерполистки волгоградского «Спартака» дома дважды уступили московскому клубу «СКИФ-Восток» в 19-м туре женской Суперлиги со счетом 8:14 и 10:18. Теперь красно-белые лишились шансов на попадание в плей-офф чемпионата, сообщает V102.RU.

К очередному туру «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице среди 11-ти участников, тогда как «СКИФ-Восток» шел в лидирующей группе турнира и считался явным фаворитом двухматчевого противостояния в бассейне на Семи ветрах. При этом подопечные Александра Гайдукова с поддержкой родных трибун были намерены дать бой статусному сопернику.

Начало первого матча выдалось практически равным. На два заброшенных мяча в исполнении гостевого коллектива хозяйки ответили попаданием Дарьи Герзанич. Но следующую восьмиминутку столичные ватерполистки выиграли крупно - 7:1, что позволило им обеспечить весомое преимущество. Третья четверть оказалась результативной в исполнении обеих команд - соперники забросили по три раза. Заключительный период также прошел в упорной борьбе. Данный отрезок остался за волгоградскими спортсменками - 3:2, однако общую викторию в поединке с крупным счетом праздновал «СКИФ-Восток» - 14:8.





К сожалению, и в повторной встрече гостьи продемонстрировали разницу в классе. Первая четверть вновь осталась за столичным коллективом - 5:1. В составе красно-белых отличилась капитан Анастасия Федотова. В следующих двух восьмиминутках гостьи, уверенные в своих силах, увеличили отрыв до «плюс восемь». В последнем игровом отрезке волгоградки бились на равных. Наталия Бронникова, Маргарита Кожевникова и две Анастасии - Федотова и Стерликова поразили ворота, а четвертый период завершился боевой ничьей - 4:4. По итогам всей игры снова победу одержал «СКИФ-Восток» - 18:10.

Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей. Борьба за медали национального чемпионата в нынешнем сезоне пройдет без красно-белых, которым предстоит принять участие в утешительном турнире за 5-8 места. При этом волгоградский коллектив в апреле в Санкт-Петербурге еще может побороться за Кубок страны, где сразятся первые восемь команд по итогам регулярного сезона женского чемпионата страны.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев