Волгоградский «Ротор» 10 марта сыграет с «Балтикой» в Калининграде 





Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, в Калининграде сразится с местной «Балтикой» в 23-м туре Первой лиги. Игра на «Ростех Арене» начнется в 20-00 ч. Встреча в прямом эфире будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сообщает V102.RU.

Напомним, «Ротор» в прошлом туре открыл весеннюю часть первенства домашней ничьей с «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 0:0. Сине-голубые при поддержке родных трибун показали достойную игру против одного из главных претендентов на повышение в классе и даже могли одержать победу. В частности, хорошие шансы отличиться имели нападающие Илья Сафронов и Максим Турищев в обоих таймах, но голкипер «Урала» Александр Селихов в непростых ситуациях оба раза спас свою команду.

На ход поединка на «Волгоград Арене» 3 марта повлиял и плохой по качеству газон, мешавший соперникам комбинировать и действовать более активно в атаке. Ситуация с полем оказалась по-настоящему критической, потому что матч следующего, 24-го тура с саратовским «Соколом» 16 марта, который должен был стать для «Ротора» домашним, комиссия ФНЛ перенесла на другой стадион. В Калининграде сине-голубые задержатся практически на всю неделю после встречи с «Балтикой».

В результате ничейного исхода с «Уралом» «Ротор» заработал 31 балл. Так как все конкуренты волгоградцев в этом туре сыграли ранее, то сине-голубые временно опустились с седьмого на восьмое место в турнирной таблице. При этом даже ничья сегодня волгоградскую команду, которая не проигрывает в Первой лиге уже пять матчей подряд, вернет на седьмую позицию по итогам 23-го тура.

«Балтика» является единоличным лидером турнира с 46-ю очками в активе. Калининградцы, ставящие амбициозную задачу вернуться в РПЛ уже в нынешнем сезоне, до зимней паузы набрали отличный ход и выиграли в восьми поединках подряд. Только 2 марта балтийцы прервали победную серию, сыграв в родных стенах вничью с ярославским «Шинником» - 0:0. Потеря очков в этой игре явно не входила в планы хозяев, поэтому в битве с «Ротором» финалисты Кубка России сезона 23/24 выйдут с мотивацией реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданную осечку.





Напомним, в первом круге на «Волгоград Арене» «Ротор» в определенной мере сенсационно обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 40-й минуте в результате углового счет открыл капитан Алексей Шумских. После перерыва удалился полузащитник сине-голубых Михаил Мальцев, поэтому тогдашние хозяева провели почти всю вторую половину в меньшинстве. Грамотно отыграв в обороне, волгоградцы удвоили преимущество благодаря голу Ильи Кухарчука в самой концовке основного времени.

А у «Балтики» вскоре после данного поединка сменился главный тренер. Вместо Александра Грищенко на пост рулевого калининградской команды заступил опытный специалист Андрей Талалаев, под руководством которого подмосковные «Химки» в прошлом сезоне выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. Теперь 52-летний наставник имеет очень хорошие шансы отметиться аналогичным достижением уже с новым коллективом.

«Ротор» в нынешнем сезоне не раз показывал, что умеет биться на равных и отбирать очки у статусных соперников и лидеров турнира, поэтому и сегодня волгоградцы имеют основания рассчитывать на заработанные баллы. Но подопечным Дениса Бояринцева придется сильно потрудиться - изначальным фаворитом игры считается именно «Балтика».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев