Спорт

Волгоградский «Ротор» 10 марта сыграет с «Балтикой» в Калининграде 

Спорт 10.03.2025 07:47
0
10.03.2025 07:47


Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, в Калининграде сразится с местной «Балтикой» в 23-м туре Первой лиги. Игра на «Ростех Арене» начнется в 20-00 ч. Встреча в прямом эфире будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сообщает V102.RU.

Напомним, «Ротор» в прошлом туре открыл весеннюю часть первенства домашней ничьей с «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 0:0. Сине-голубые при поддержке родных трибун показали достойную игру против одного из главных претендентов на повышение в классе и даже могли одержать победу. В частности, хорошие шансы отличиться имели нападающие Илья Сафронов и Максим Турищев в обоих таймах, но голкипер «Урала» Александр Селихов в непростых ситуациях оба раза спас свою команду.

На ход поединка на «Волгоград Арене» 3 марта повлиял и плохой по качеству газон, мешавший соперникам комбинировать и действовать более активно в атаке. Ситуация с полем оказалась по-настоящему критической, потому что матч следующего, 24-го тура с саратовским «Соколом» 16 марта, который должен был стать для «Ротора» домашним, комиссия ФНЛ перенесла на другой стадион. В Калининграде сине-голубые задержатся практически на всю неделю после встречи с «Балтикой».

В результате ничейного исхода с «Уралом» «Ротор» заработал 31 балл. Так как все конкуренты волгоградцев в этом туре сыграли ранее, то сине-голубые временно опустились с седьмого на восьмое место в турнирной таблице. При этом даже ничья сегодня волгоградскую команду, которая не проигрывает в Первой лиге уже пять матчей подряд, вернет на седьмую позицию по итогам 23-го тура.

«Балтика» является единоличным лидером турнира с 46-ю очками в активе. Калининградцы, ставящие амбициозную задачу вернуться в РПЛ уже в нынешнем сезоне, до зимней паузы набрали отличный ход и выиграли в восьми поединках подряд. Только 2 марта балтийцы прервали победную серию, сыграв в родных стенах вничью с ярославским «Шинником» - 0:0. Потеря очков в этой игре явно не входила в планы хозяев, поэтому в битве с «Ротором» финалисты Кубка России сезона 23/24 выйдут с мотивацией реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданную осечку.


Напомним, в первом круге на «Волгоград Арене» «Ротор» в определенной мере сенсационно обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 40-й минуте в результате углового счет открыл капитан Алексей Шумских. После перерыва удалился полузащитник сине-голубых Михаил Мальцев, поэтому тогдашние хозяева провели почти всю вторую половину в меньшинстве. Грамотно отыграв в обороне, волгоградцы удвоили преимущество благодаря голу Ильи Кухарчука в самой концовке основного времени.

А у «Балтики» вскоре после данного поединка сменился главный тренер. Вместо Александра Грищенко на пост рулевого калининградской команды заступил опытный специалист Андрей Талалаев, под руководством которого подмосковные «Химки» в прошлом сезоне выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. Теперь 52-летний наставник имеет очень хорошие шансы отметиться аналогичным достижением уже с новым коллективом.

«Ротор» в нынешнем сезоне не раз показывал, что умеет биться на равных и отбирать очки у статусных соперников и лидеров турнира, поэтому и сегодня волгоградцы имеют основания рассчитывать на заработанные баллы. Но подопечным Дениса Бояринцева придется сильно потрудиться - изначальным фаворитом игры считается именно «Балтика».  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.03.2025 14:18
Спорт 10.03.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2025 11:21
Спорт 10.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2025 11:49
Спорт 09.03.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.03.2025 14:40
Спорт 08.03.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.03.2025 21:31
Спорт 07.03.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.03.2025 06:31
Спорт 07.03.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2025 17:24
Спорт 06.03.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2025 06:29
Спорт 06.03.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.03.2025 13:25
Спорт 05.03.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.03.2025 12:08
Спорт 05.03.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2025 11:04
Спорт 04.03.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2025 22:08
Спорт 03.03.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2025 17:51
Спорт 03.03.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2025 17:20
Спорт 03.03.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2025 00:53
Спорт 03.03.2025 00:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
Эпидемии не пройдут: Андрей Бочаров и Анна Попова открыли новую лабораторию противочумного институтаСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом в бунтовавшей колонии ИК-19 прокуратура вновь нашла нарушенияСмотреть фотографии
14:18
У Виктории Дудаковой истек контракт с UFCСмотреть фотографии
13:37
Волгоградку арестовали за нападение с ножом на мужчину 8 мартаСмотреть фотографии
12:50
Пенсии восьми категорий волгоградцев проиндексируют на 14,75%Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде 12 марта похоронят бывшего директора Центрального бассейнаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградке отказали в пособии на ребенка из-за дохода мобилизованного мужаСмотреть фотографии
11:41
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:37
СК России проверит гибель пенсионеров на реке Россошке под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:25
Волгоградцам рассказали, что делать при поступлении на счёт денег от неизвестногоСмотреть фотографии
11:21
Волгоградский боксер Прохор Старцев взял золото юниорского Кубка мира в Черногории Смотреть фотографии
11:00
На севере Волгограда СНТ «40 лет Октября» освободили от мусорных заваловСмотреть фотографии
10:54
hh: острый кадровый голод отмечен в пяти профессиях волгоградцевСмотреть фотографии
10:51
Под Волгоградом за махинации осудили заведующую детсадом и ее супругаСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом избившим водителя на АЗС цыганам грозит до 8 лет тюрьмыСмотреть фотографии
09:59
В Рудне полуночный заезд закончился для подростка столкновением с ЛЭПСмотреть фотографии
09:58
Безопасность жителей обсудили Андрей Бочаров и Анна ПоповаСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом введено реверсивное движение из-за перевернувшейся цистерны с газомСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области произвели 250 кг молочки из неизвестного сырьяСмотреть фотографии
09:13
В ЖК «На Матросова» в Волгограде запустили маршрутки №51кСмотреть фотографии
08:29
РИА Рейтинг: безработица среди волгоградцев снизилась до 2,2%Смотреть фотографии
08:05
Боец «Бессмертного Сталинграда» Константин Утешин погиб при эвакуации раненыхСмотреть фотографии
07:47
Волгоградский «Ротор» 10 марта сыграет с «Балтикой» в Калининграде Смотреть фотографии
21:10
В Роскачестве напомнили дачникам об уплате нового налогаСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде с двух пожарных смыли сажу и копоть пожаровСмотреть фотографии
19:40
На Госуслугах может появиться сервис по запрету оформления sim-картСмотреть фотографии
18:40
В Камышине отремонтируют детскую школу искусствСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области отчитались о стерилизации бродячих собакСмотреть фотографии
17:00
«Водители несутся, а зебра стерлась»: волгоградцы пожаловались на опасный переход на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
16:21
На упаковках смесей для вейпов разместят предупреждения о его вредеСмотреть фотографии
 