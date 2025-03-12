



Котово Волгоградской области, печально известный как город коммунальных катастроф, получит новый транш на реконструкцию системы водоснабжения в рамках 3 этапа строительства «Сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации Волгоградской области. Как следует из документа, речь идет о 17 миллионах 484 тысячах рублей. Именно такую сумму не успели освоить строители водовода в прошлом году, однако эти деньги придется вернуть в федеральный бюджет. Возместят недостающую сумму средствами из резервного фонда. Котово Волгоградской области, печально известный как город коммунальных катастроф, получит новый транш на реконструкцию системы водоснабжения в рамках 3 этапа строительства «Сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации Волгоградской области. Как следует из документа, речь идет о 17 миллионах 484 тысячах рублей. Именно такую сумму не успели освоить строители водовода в прошлом году, однако эти деньги придется вернуть в федеральный бюджет. Возместят недостающую сумму средствами из резервного фонда.

В пояснительной записке к документу указывается, что в 2020 году между администрацией Волгоградской области и министерством жилищно-коммунального хозяйства РФ было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» на реконструкцию проблемного водовода. В пояснительной записке к документу указывается, что в 2020 году между администрацией Волгоградской области и министерством жилищно-коммунального хозяйства РФ было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» на реконструкцию проблемного водовода.

А в декабре 2021 года между администрацией городского поселения Котово и ООО «Строительная компания «Лидер» был заключен муниципальный контракт на выполнение данных работ. А в декабре 2021 года между администрацией городского поселения Котово и ООО «Строительная компания «Лидер» был заключен муниципальный контракт на выполнение данных работ.

Цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения, подписанного в ноябре 2024 года, составила 604 135 055,83 рублей, с разбивками по годам: 2022 год – 450 780 642,36 рублей; 2023 год – 114 564 421,62 рублей; 2024 год – 38 789 991,85 рублей. Цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения, подписанного в ноябре 2024 года, составила 604 135 055,83 рублей, с разбивками по годам: 2022 год – 450 780 642,36 рублей;

Интересно, что объект должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Однако в настоящее время техническая готовность его составляет всего 31,59%. Интересно, что объект должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Однако в настоящее время техническая готовность его составляет всего 31,59%.

– Причиной отставания от графика производства работ являются высокий уровень грунтовых вод на строительной площадке, что не позволило своевременно приступить к производству работ на объекте, ошибки при проведении инженерных изысканий на стадии проектирования, в связи с чем потребовалось внесение изменений в проектную документацию, а также срыв поставок оборудования, – говорится в документе. – говорится в документе.

Однако, подчеркивается в пояснительной записке, компания «Лидер» полностью закупила материал и технологическое оборудование, необходимое для завершения работ. Оно уже принято администрацией городского поселения и передано строителям для его монтажа. Однако, подчеркивается в пояснительной записке, компания «Лидер» полностью закупила материал и технологическое оборудование, необходимое для завершения работ. Оно уже принято администрацией городского поселения и передано строителям для его монтажа.

В настоящее время администрацией городского поселения г. Котово приняты и оплачены работы на 586 651 732,07 рублей. Но, согласно требованиям бюджетного законодательства, не использованные до 31 декабря 2024 года средства субсидии, а это как раз те самые 17 миллионов рублей, должны быть возвращены в федеральный бюджет. В настоящее время администрацией городского поселения г. Котово приняты и оплачены работы на 586 651 732,07 рублей. Но, согласно требованиям бюджетного законодательства, не использованные до 31 декабря 2024 года средства субсидии, а это как раз те самые 17 миллионов рублей, должны быть возвращены в федеральный бюджет.

В связи с этим администрация Котово обратилась с ходатайством о выделении данной суммы из резервного фонда Волгоградской области. Теперь установлен новый срок завершения работ – не позднее 1 апреля 2025 года. В связи с этим администрация Котово обратилась с ходатайством о выделении данной суммы из резервного фонда Волгоградской области. Теперь установлен новый срок завершения работ – не позднее 1 апреля 2025 года.

В комитете ЖКХ Волгоградской области, рассмотрев ходатайство, посчитали, что оснований для отказа в выделении требуемой для завершения строительства суммы нет. Однако в органе исполнительной власти подчеркнули, что потрачены эти средства должны быть лишь в рамках целевого назначения и предупредили об ответственности власти Котово в случае нарушения данного пункта. В комитете ЖКХ Волгоградской области, рассмотрев ходатайство, посчитали, что оснований для отказа в выделении требуемой для завершения строительства суммы нет. Однако в органе исполнительной власти подчеркнули, что потрачены эти средства должны быть лишь в рамках целевого назначения и предупредили об ответственности власти Котово в случае нарушения данного пункта.

Заметим, что документ пока официально не опубликован и проходит предусмотренную законом антикоррупционную экспертизу. Заметим, что документ пока официально не опубликован и проходит предусмотренную законом антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в начале января Котово из-за нескольких аварий на водоводе на несколько дней остался без ресурса. В городском поселении пришлось вводить режим повышенной готовности. Был организован оперативный штаб с участием областных структур, а жителям развозили воду в цистернах. После произошедшего СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело о халатности. Напомним, в начале января Котово из-за нескольких аварий на водоводе на несколько дней остался без ресурса. В городском поселении пришлось вводить режим повышенной готовности. Был организован оперативный штаб с участием областных структур, а жителям развозили воду в цистернах. После произошедшего СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело о халатности.

Тогда же жители задавали вопросы городским властям, почему, несмотря на огромные средства, потраченные на реконструкцию водовода, ситуация с водоснабжением в городе не улучшилась. Однако ответа на них не последовало. Тогда же жители задавали вопросы городским властям, почему, несмотря на огромные средства, потраченные на реконструкцию водовода, ситуация с водоснабжением в городе не улучшилась. Однако ответа на них не последовало.





Между тем, судя по всему, дальнейшая реконструкция водовода в Котово продолжится. Как следует из документа, опубликованного сегодня, 12 марта, на сайте администрации Волгоградской области, касающегося распределения субсидий областного бюджета местным властям на объекты питьевого водоснабжения, городское поселение получит еще 600 миллионов рублей на эти цели. Но не в этом году. 300 миллионов субсидий запланировано на 2026 год, а еще столько же – на 2027-й.