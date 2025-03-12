Расследования

Волгоградец сравнил экс-жену с животными и поплатился

Расследования 12.03.2025 17:16
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12.03.2025 17:16


Житель Дзержинского района Волгограда заплатит бывшей супруге 5000 рублей за неприятный для нее телефонный разговор. Как сообщает ИА «Высота 102», в беседе с экс-женой мужчина позволил себе высказать ей оскорбления. Волгоградка обиды не простила и отправилась в прокуратуру. 

По данным пресс-службы Дзержинского райсуда, 20 декабря 2024 года Сергей М. позвонил бывшей супруге, чтобы обсудить с ней вопросы, связанные с кредитными обязательствами. Однако конструктивного диалога между волгоградцами не сложилось – и мужчина перешел на личности. 

В неприличной форме привлекаемый допустил оскорбления в адрес своей бывшей супруги, назвав ее различными видами представителей животного мира, – сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда. – По итогам проверки прокуратура составила материал в отношении правонарушителя и направила мировому судье.

Изучив материалы, мировой судья судебного № 82 Дзержинского судебного района, признал Сергея М. виновным по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ – оскорбления, назначив в качестве наказания штраф. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: сгенерировано ИИ

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